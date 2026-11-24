Zatrzymanie obywateli Białorusi za narkotyki. Jak wpadł 26-latek?

Cała operacja rozpoczęła się od namierzenia 26-letniego Białorusina. Mundurowi uzyskali sygnały, z których wynikało, że cudzoziemiec może brać udział w handlu narkotykami przy wsparciu innych współpracowników.

Funkcjonariusze dokładnie prześwietlili znajomości mężczyzny i wytypowali lokalizacje wykorzystywane przez grupę, co pozwoliło na przeprowadzenie jednoczesnych przeszukań oraz zatrzymań. W ręce służb wpadli wówczas czterej obywatele Białorusi oraz jedna obywatelka Ukrainy.

Początkowo cała piątka została umieszczona w policyjnym areszcie. Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego śledczy postawili zarzuty trzem Białorusinom, którzy mają od 21 do 26 lat.

Ponad dwa kilogramy narkotyków. Policja zabezpieczyła 1,5 tys. porcji

Mundurowi dokładnie skontrolowali lokale mieszkalne, auta oraz prywatne przedmioty należące do ujętych osób. W trakcie tych czynności ujawnili łącznie przeszło dwa kilogramy rozmaitych środków odurzających.

Na liście przejętych przez funkcjonariuszy nielegalnych środków znalazły się między innymi marihuana, mefedron, amfetamina, kokaina, tabletki MDMA oraz LSD.

Część przejętego towaru była już poporcjowana w mniejsze opakowania, co w ocenie funkcjonariuszy świadczy o przygotowaniu ich do bezpośredniej sprzedaży odbiorcom. Służby szacują, że podejrzani zdążyli w ten sposób przygotować blisko 1,5 tysiąca porcji dilerskich.

Wysyłali narkotyki do paczkomatów. Białorusinom grozi 12 lat więzienia

Z ustaleń prokuratorów wynika, że trzej podejrzani magazynowali zakazane środki i szykowali je do dalszej dystrybucji. Gotowe przesyłki miały trafiać do klientów za pośrednictwem automatów paczkowych, co pozwalało handlarzom unikać osobistego kontaktu z kupującymi.

Śledczy przedstawili trzem Białorusinom zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Zdaniem prokuratury mężczyźni trudnili się tym procederem regularnie, traktując nielegalny biznes jako swoje stałe źródło utrzymania.

Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i posłał trzech obcokrajowców do aresztu na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im teraz kara do 12 lat więzienia.

Śledczy nie wykluczają kolejnych kroków w tym postępowaniu.