Warszawa Targówek. Agresywny 31-latek atakował kobiety i dzieci przed szkołą

Do niebezpiecznych scen doszło w czwartek, 19 listopada, krótko po godzinie 17. Funkcjonariusze z VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej w Warszawie otrzymali pilne wezwanie dotyczące mężczyzny goniącego dzieci i zaczepiającego kobiety przed szkołą na Targówku.

Wysłany na miejsce dwuosobowy patrol strażników szybko zlokalizował opisywanego sprawcę zamieszania. Mężczyzna zachowywał się bardzo wulgarnie, był silnie pobudzony, agresywny oraz znajdował się pod wpływem alkoholu.

Wkrótce na miejscu pojawili się również funkcjonariusze policji, którzy ustalili, że zatrzymany agresor to 31-letni mieszkaniec Kędzierzyna.

11

Interwencja straży miejskiej i policji na Targówku. Napastnik trafił na komisariat

Początkowo służby planowały przewieźć nietrzeźwego do stołecznej izby wytrzeźwień, jednak sytuacja zmieniła się po relacjach nowych świadków. Z ich zeznań wynikało, że pobudzony 31-latek już od kilkunastu minut zaczepiał w okolicach placówki kobiety oraz młode dziewczęta. Ojciec jednej z 14-latek przekazał, że napastnik gonił trzy nastolatki i im groził, ale dziewczynkom udało się uciec do autobusu. Wcześniej agresor wtargnął także na przyszkolne boisko, skąd wyprosił go pracownik szkoły.

Choć z początku świadkowie obawiali się formalnych kroków, ostatecznie rodzice zaatakowanych dziewczynek zdecydowali się złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wobec ich córek. W rezultacie 31-latek zamiast do izby wytrzeźwień został przewieziony na policyjny komisariat i odpowie teraz karnie za swoje czyny.