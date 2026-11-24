Tragiczny wypadek w Warszówce w powiecie otwockim

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 23 listopada, krótko po godzinie 21. W miejscowości Warszówka, położonej w powiecie otwockim, kierowca osobowego opla stracił panowanie nad pojazdem, przez co auto wypadło z jezdni i z ogromnym impetem wbiło się w drzewo.

„Za kierownicą Opla siedział 23-letni mężczyzna, w samochodzie znajdowała się też 21-letnia kobieta, pasażerka. Obydwoje zginęli na miejscu” – poinformował nas młodszy aspirant Marcin Jabłoński reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Otwocku.

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Rozbity samochód jechał od drogi krajowej nr 50 w stronę miejscowości Kolonia Dziecinów. Wstępne analizy śledczych sugerują, że kierowca mógł rozwijać bardzo wysoką prędkość. Policjanci biorą pod uwagę scenariusz, w którym auto podbiło na przejeździe kolejowym, przez co pojazd wzbił się w powietrze i chwilę później rozbił na rosnącym przy trasie drzewie.

Rezultat tego zderzenia okazał się katastrofalny. Impet, z jakim samochód uderzył w przeszkodę, był tak potężny, że z relacji świadków wynika, iż wrak niemal owinął się wokół pnia.

W akcji na miejscu tragedii brali udział strażacy, a także policjanci prowadzący czynności pod ścisłym nadzorem prokuratora. Na czas pracy służb ratunkowych i śledczych trasa była w pełni nieprzejezdna.