Śmiertelny wypadek w miejscowości Lipa w gminie Raciąż

Do tego dramatycznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 23 listopada. Tragedia rozegrała się około godziny 23:40 na trasie przebiegającej przez miejscowość Lipa, położoną na terenie gminy Raciąż.

Wstępne ustalenia pracujących przy sprawie funkcjonariuszy policji wskazują, że podróżujący Fordem w kierunku Glinojecka 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego z niewyjaśnionych jeszcze powodów zjechał na pas przeznaczony do jazdy w przeciwnym kierunku. Doprowadziło to do czołowego zderzenia z ciężarówką marki Volvo, za której kierownicą siedział obywatel Litwy.

Obrażenia odniesione przez młodego kierowcę okazały się śmiertelne i 21-letni mężczyzna zginął na miejscu zdarzenia. Prowadzący ciężarowe auto wyszedł z wypadku bez szwanku, a badanie wykazało, że był trzeźwy.

Zderzenie z ciężarówką na DK60. Osobowy Ford rozpadł się na dwie części

Jak relacjonują świadkowie obecni na miejscu tragedii, potężna siła uderzenia sprawiła, że osobowy Ford rozpadł się na dwa osobne kawałki.

Bezpośrednio po tym zdarzeniu droga krajowa numer 60 została całkowicie zablokowana dla ruchu w obu kierunkach.

Na miejscu tragedii pracowali funkcjonariusze policji pod ścisłym nadzorem prokuratora. Przeprowadzone przez nich czynności mają na celu dokładne wyjaśnienie wszelkich okoliczności i przyczyn tego dramatycznego zdarzenia drogowego.

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