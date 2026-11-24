Tragiczny wypadek w miejscowości Lipa pod Płońskiem. Ford zderzył się z ciężarówką

Tragedia wydarzyła się w poniedziałkową noc, 23 listopada, około godziny 23.40 w miejscowości Lipa na terenie gminy Raciąż. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 60 w powiecie płońskim, tuż przy granicy z sąsiednim powiatem ciechanowskim.

Informacja o zdarzeniu dotarła do dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku krótko przed północą. Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratownictwa medycznego, strażaków oraz funkcjonariuszy policji.

„Według wstępnych ustaleń 21-latek jechał Fordem w kierunku Glinojecka. W pewnym momencie samochód znalazł się na przeciwległym pasie ruchu. W konsekwencji doszło do czołowego zderzenia z ciężarowym Volvo kierowanym przez obywatela Litwy” – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” sierż. Eliza Koźlicka, pełniąca obowiązki oficera prasowego KPP w Płońsku.

Śmiertelne zderzenie na DK60. Samochód 21-latka rozpadł się na kawałki

Rozmiar uszkodzeń pojazdów obrazuje ogromną siłę, z jaką doszło do czołowego zderzenia. Karoseria osobowego Forda uległa niemal całkowitemu zmiażdżeniu, przez co auto rozpadło się na wiele elementów. Biorący udział w akcji strażacy z OSP Glinojeck relacjonowali, że samochód osobowy roztrzaskał się na „kilkanaście kawałków”.

Skutki zderzenia okazały się tragiczne dla 21-letniego kierowcy osobówki. Młody mężczyzna doznał śmiertelnych obrażeń i zginął na miejscu, a przybyli na ratunek medycy nie zdołali go uratować.

Za kierownicą ciężarowego Volvo siedział obywatel Litwy, który wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku. Przeprowadzone przez mundurowych badanie alkomatem potwierdziło, że kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Służby przekazały, że pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Płońsku ciało zmarłego 21-latka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Pozwolą one śledczym ustalić bezpośrednią przyczynę zgonu oraz sprawdzić, czy młody kierowca nie znajdował się pod wpływem środków psychoaktywnych.

Utrudnienia po wypadku w Lipie. Droga krajowa nr 60 całkowicie zablokowana

W wyniku tragicznego zdarzenia ruch na drodze krajowej nr 60 został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach. Zamknięcie trasy wymusiły porozrzucane fragmenty rozbitego auta oraz trwająca akcja ratunkowa, a także późniejsze czynności procesowe policjantów i prokuratora.

Obecni na miejscu wypadku mundurowi zabezpieczali ślady, wykonywali niezbędne pomiary oraz dokumentowali ułożenie pojazdów. Przywrócenie ruchu wymagało także zabrania uszkodzonych wraków i dokładnego uprzątnięcia nawierzchni.