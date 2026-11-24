Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Warszawie

Najnowsze pomiary ze stacji monitorujących pokazują, że stan powietrza jest dziś bardzo dobry na terenie całej Warszawy. Choć słupki rtęci wskazują niskie temperatury, a niebo pozostaje pochmurne, umiarkowany wiatr sprawia, że dym z domowych kominów i spaliny samochodowe nie kumulują się przy ziemi. Wyżowa aura i sprawna cyrkulacja powietrza sprawiają, że szkodliwe drobinki nie wiszą w powietrzu.

Brak zanieczyszczeń w powietrzu stwarza idealne warunki do przebywania na zewnątrz. Zarówno dzieci, jak i seniorzy czy osoby z problemami oddechowymi mogą bez przeszkód spędzać czas poza domem. Dobre parametry warto wykorzystać również do intensywnego przewietrzenia mieszkań.

Jak odczytywać dzisiejsze (24.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby ocenić, czym oddychamy, warto odnieść wyniki do oficjalnych wskaźników. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dobowy poziom dopuszczalny dla większego pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast roczny poziom dopuszczalny dla drobniejszego pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dobowe stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³).

Oto szczegółowe odczyty z warszawskich stacji pomiarowych:

Warszawa, Al. Niepodległości (godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 3.4 µg/m³, a PM2.5 to 2.5 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry).

(godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 3.4 µg/m³, a PM2.5 to 2.5 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Warszawa, ul. Tołstoja (godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 3.4 µg/m³, a PM2.5 to 2.4 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry).

(godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 3.4 µg/m³, a PM2.5 to 2.4 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Warszawa, ul. Wokalna (godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 3.1 µg/m³, a PM2.5 to 3.0 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry).

(godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 3.1 µg/m³, a PM2.5 to 3.0 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Warszawa, ul. Kondratowicza (godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 4.1 µg/m³, a PM2.5 to 3.2 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry).

(godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 4.1 µg/m³, a PM2.5 to 3.2 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Warszawa, ul. Chrościckiego (godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 1.1 µg/m³, a PM2.5 to 1.0 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry).

(godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 1.1 µg/m³, a PM2.5 to 1.0 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Warszawa, ul. Bajkowa (godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 3.0 µg/m³, a PM2.5 to 2.9 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry).

(godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 3.0 µg/m³, a PM2.5 to 2.9 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Warszawa, ul. Grochowska (godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 2.4 µg/m³, a PM2.5 to 2.4 µg/m³.

(godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 2.4 µg/m³, a PM2.5 to 2.4 µg/m³. Warszawa, Al. Solidarności (godzina pomiaru: 07:00): PM10 wynosi 1.0 µg/m³, a PM2.5 to 1.0 µg/m³.

Dzisiejsze wartości PM10 stanowią zaledwie ułamek dobowej normy bezpieczeństwa, oscylując wokół 2–8% dopuszczalnego limitu. Stężenia pyłu PM2.5 również utrzymują się na niezwykle niskim poziomie, pozostając daleko poniżej dobowych progi zalecanych przez normy zdrowotne.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z wymieszania zanieczyszczonego powietrza (dymu z kominów i spalin) z parą wodną. Pojawia się najczęściej wtedy, gdy brak wiatru zatrzymuje te drobne cząsteczki pyłu tuż nad ziemią. Gdy wnikają one do płuc, mogą wywoływać kaszel i podrażnienia dróg oddechowych. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, aby upewnić się, że aktywność na zewnątrz służy Twojemu zdrowiu.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie