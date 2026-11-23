Dyspozytornie medyczne bez ludzi. W niektórych miastach brakuje nawet co trzeciego pracownika

Dyspozytorzy medyczni odbierają zgłoszenia alarmowe i uruchamiają pomoc dla osób, których zdrowie lub życie może być zagrożone. To do nich trafia nasze połączenie na numer 999 lub zostaje przekierowane przez dyspozytora numeru 112. To od ich pracy zależy sprawne przyjęcie informacji o zdarzeniu i skierowanie odpowiednich służb, w tym wypadku medycznych. Tymczasem w wielu miejscach w Polsce system zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi.

Z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na nasze pytania dotyczące sytuacji w dyspozytorniach wynika, że od 1 stycznia do 6 listopada 2026 roku średnia obsada stanowisk w kraju wynosiła zaledwie 82 proc. Oznacza to, że brakowało 18 proc. wymaganej obsady.

Są jednak miasta, gdzie sytuacja jest wręcz dramatyczna. Najgorzej sytuacja wyglądała w Szczecinie, gdzie odnotowano zaledwie 64 proc. obsady. Niewiele lepiej było w Poznaniu - 66 proc. oraz Gliwicach - 69 proc. W Gdańsku poziom obsady wynosił 70 proc.

Poważne problemy występowały również w Warszawie i Radomiu. W obu tych dyspozytorniach obsada wynosiła 72 proc.

Dla porównania, w Słupsku osiągnęła 99 proc., a w Bielsku-Białej 95 proc.

500 zł dodatku dla ratownika, zero złotych dla dyspozytora. Stąd biorą się problemy?

Dlaczego brakuje chętnych do pracy w dyspozytorniach? Informacje przekazane naszemu reporterowi przez ratowników medycznych wskazują na poważne dysproporcje w wynagradzaniu pracowników systemu ratownictwa.

Chodzi m.in. o dodatki za pracę w nocy. Jak twierdzą nasi rozmówcy, ratownik medyczny pracujący w zespole ratownictwa medycznego może otrzymać nawet 500 zł dodatku za nocną zmianę. Tymczasem dyspozytorzy medyczni, którzy również pełnią nocne dyżury i odpowiadają za odbieranie zgłoszeń alarmowych, nie otrzymują analogicznego dodatku.

To jednak nie wszystko. Ratownicy, z którymi rozmawiał nasz reporter, wskazują również na sposób gospodarowania pieniędzmi przeznaczonymi na funkcjonowanie dyspozytorni.

Według ich relacji urzędy wojewódzkie otrzymały około 300 mln zł w skali kraju na działanie dyspozytorni medycznych. Zdaniem rozmówców środki te nie zostały jednak przeznaczone na dodatki czy poprawę wynagrodzeń pracowników. Jak twierdzą, pieniądze trafiają do ogólnych budżetów województw, a nie są wykorzystywane w sposób, który pozwoliłby zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia w dyspozytorniach.

W rozmowach ze związkami zawodowymi urzędy wojewódzkie mają argumentować, że nie mogą zmienić siatki płac, ponieważ dyspozytornie medyczne nie są typowymi ośrodkami ochrony zdrowia.

Efekt? Pracownicy szukają zatrudnienia tam, gdzie mogą zarobić więcej. A dyspozytornie mają coraz większy problem z zapewnieniem obsady.

Tysiące zgłoszeń przejmują inne miasta. Efekt domina w systemie ratownictwa

Braki kadrowe mają bezpośrednie konsekwencje dla funkcjonowania dyspozytorni. Kiedy wszyscy dyspozytorzy w danej lokalizacji są zajęci, kolejne połączenia alarmowe mogą być kierowane do innej dyspozytorni.

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że od 1 stycznia do 6 listopada 2026 roku poszczególne dyspozytornie obsłużyły średnio po 25 004 zgłoszenia przekazane z innych jednostek. Tyle samo zgłoszeń średnio przekazywano do innych dyspozytorni.

Są jednak miejsca, w których obciążenie jest szczególnie duże.

Gliwice przekierowały aż 73 685 zgłoszeń do innych dyspozytorni, a jednocześnie obsłużyły 36 781 zgłoszeń przekierowanych z innych miejsc. Ich bilans wyniósł minus 36 904.

W Szczecinie bilans był ujemny o 31 042 zgłoszenia, a w Łodzi o 18 601. Podobnie wyglądała sytuacja w Gdańsku, gdzie różnica wyniosła minus 18 564 zgłoszenia.

Duże obciążenie odnotowano także we Wrocławiu (minus 14 308), Bydgoszczy (minus 10 269) i Krakowie (minus 8670).

Ministerstwo zwraca uwagę na niebezpieczny mechanizm, który może dodatkowo obciążać cały system.

- Dane obejmują przypadki zarówno przekierowań wynikających z braków kadrowych w danej dyspozytorni, jak przekierowania wynikające z efektu domina: dyspozytornia zastępująca oprócz zgłoszeń ze swojego obszaru działania, otrzymuje zgłoszenia z obszaru działania dyspozytorni zastępowanej

- wyjaśnia resort.

I dodaje, że w ten sposób nawet dyspozytornie z pełną obsadą stają się niewydolne.

Ministerstwo zapewnia, że każde zgłoszenie jest odbierane

Resort zapewnia, że system zastępowalności dyspozytorni działa tak, aby każde zgłoszenie alarmowe zostało odebrane - albo przez właściwą terytorialnie jednostkę, albo przez inną dyspozytornię.

Nie oznacza to jednak, że problem braków kadrowych został rozwiązany.

Ministerstwo przyznaje, że dyspozytorzy pracujący w jednostkach z pełną obsadą muszą niekiedy zajmować się zgłoszeniami z innych regionów. Wówczas połączenia z ich własnego obszaru również mogą trafiać do kolejnych dyspozytorni.

To właśnie mechanizm, który resort określa jako efekt domina.

300 mln zł na dyspozytornie, ale problem z dodatkami. Kto powinien zareagować?

Ratownicy, którzy zwracają uwagę na problem wynagrodzeń, wskazują, że rozwiązanie nie musi oznaczać od razu wielkiej reformy całego systemu. Ich zdaniem wystarczyłoby wprowadzenie odpowiednich regulacji, które pozwoliłyby ujednolicić zasady wynagradzania i dodatków za pracę w nocy.

W rozmowach z naszym reporterem pojawia się postulat wydania rozporządzenia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To właśnie takie rozwiązanie miałoby pomóc uporządkować sytuację.

Na przeszkodzie stoi jednak spór kompetencyjny. Jak relacjonują rozmówcy, resorty spraw wewnętrznych i zdrowia przerzucają się odpowiedzialnością za rozwiązanie problemu.

Przekonaliśmy się o tym sami, zadając pytania w tej sprawie w MSWiA, w odpowiedzi odesłano nas jednak do Ministerstwa Zdrowia.

Tymczasem Ministerstwo Zdrowia w oficjalnej odpowiedzi na nasze pytania wskazuje przede wszystkim na wojewodów.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje wojewodów. Podwyżek na razie nie zapowiada

Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym to wojewoda jest podmiotem prowadzącym dyspozytornię medyczną. Na nim spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej liczby dyspozytorów, organizację pracy, ustalanie grafików oraz politykę zatrudnienia i wynagrodzeń.

Resort podkreśla, że na bieżąco monitoruje sytuację wspólnie z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. W przypadku stwierdzenia braków obsady do wojewodów kierowane są wystąpienia z prośbą o wyjaśnienia i podjęcie działań naprawczych.

Ministerstwo Zdrowia podziela stanowisko, że przewlekłe niedobory kadrowe nie powinny być traktowane jako standardowy sposób funkcjonowania dyspozytorni

- zaznacza resort.

Jednocześnie ministerstwo zastrzega, że nie podejmuje indywidualnych decyzji kadrowych ani płacowych dotyczących pracowników dyspozytorni.

Problem był również tematem spotkania przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia oraz wojewodów.

Podczas rozmów urzędnicy wskazywali przede wszystkim na potrzebę ustabilizowania zatrudnienia, zwiększenia atrakcyjności pracy w dyspozytorniach oraz zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania.

Wśród najważniejszych kwestii wymagających rozwiązania wymieniono wynagrodzenia, warunki zatrudnienia, organizację i czas pracy, pozyskiwanie nowych pracowników oraz utrzymanie obecnej kadry.

Czy oznacza to konkretne podwyżki dla dyspozytorów? Na razie nie ma takich deklaracji.

Ministerstwo poinformowało, że zgłoszone postulaty będą przedmiotem dalszych analiz. Mają one pomóc w wypracowaniu rozwiązań systemowych i organizacyjnych, które zapewnią stabilne funkcjonowanie dyspozytorni.

Resort przypomina jednocześnie, że wojewodowie mają już do dyspozycji różne narzędzia ułatwiające zatrudnianie pracowników. Mogą korzystać nie tylko z umów o pracę, ale również z umów cywilnoprawnych. Dopuszczalne jest także pełnienie 24-godzinnych dyżurów.

Obniżono ponadto wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego dyspozytorów medycznych - z pięciu do dwóch lat. W przypadku głównych dyspozytorów wymagany staż zmniejszono z pięciu do trzech lat, a ich zastępców z trzech do dwóch lat.

Pracownicy mogą również korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologa w miejscu pracy, płatnego urlopu szkoleniowego i bezpłatnego doskonalenia zawodowego.

Na razie jednak konkretnego terminu poprawy sytuacji kadrowej w dyspozytorniach nie wskazano. A dane za pierwsze dziesięć miesięcy 2026 roku pokazują, że problem dotyczy wielu regionów kraju.