Sąd Okręgowy w Płocku oddalił wniosek o wyłączenie sędziów Justyny Wawrzyńczak i Macieja Górzyńskiego.

Obrończyni Bartosza G. kwestionuje m.in. procedurę losowania sędziów i sposób udostępniania materiałów dowodowych.

Adwokat przekonuje, że jej klient nie ponosi winy i nie zamierza ustępować mimo kolejnych sporów.

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Sąd nie wyłączył sędziów ze sprawy Bartosza G.

17 listopada 2026 r. Sąd Okręgowy w Płocku nie uwzględnił wniosku adwokat Agnieszki Prętczyńskiej o wyłączenie sędziów Justyny Wawrzyńczak i Macieja Górzyńskiego od rozpoznawania sprawy Bartosza G. Decyzję podjęła sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska.

Obrona kwestionowała sposób przydzielenia sprawy sędziom. W oświadczeniu Prętczyńska opisuje, że Justyna Wawrzyńczak została wylosowana 17 sierpnia, spośród dwóch osób, natomiast Maciej Górzyński – trzy dni później, z szerszej puli. Adwokat chciała uzyskać dokumentację pozwalającą sprawdzić, jak ustalono składy i kto wprowadzał dane do systemu losowego przydziału spraw.

Sąd nie uznał tych dokumentów za istotne dla rozstrzygnięcia wniosku. Dla obrończyni to decyzja, z którą nie może się zgodzić.

– Uważam to rozstrzygnięcie za błędne. Nadal uważam i podnoszę, że mój Klient nie stanie przed bezstronnym sądem – napisała.

60 płyt z monitoringiem i dokumenty z innej sprawy?

To nie jedyne zastrzeżenia przedstawione przez adwokat. W oświadczeniu wraca do kwestii materiałów dowodowych, w tym 60 płyt z nagraniami monitoringu. Według niej pełne zapisy z dwóch kamer trafiły do sądu dopiero po ponownej interwencji obrony, a kopie otrzymała 19 października.

Prętczyńska zwraca również uwagę na dokumenty dotyczące innego postępowania, które znalazły się w aktach Bartosza G. Wśród nich miało być pismo prokuratury dotyczące sprawy Baltic Pipe. Obrończyni domaga się wyjaśnienia, czy sprawdzono, czy dokumenty z postępowania Bartosza G. nie trafiły do innych akt.

Wątpliwości adwokat dotyczą także rozprawy z 3 listopada. Jak wskazuje, nie sporządzono z niej urzędowego nagrania, a informację o przeszkodzie technicznej przekazano dopiero później. W oświadczeniu opisuje również ograniczenia dotyczące publicznego przedstawienia stanowiska obrony.

Dużą część oświadczenia Prętczyńska poświęciła medialnym relacjom dotyczącym Bartosza G. i jego rodziny. Zakwestionowała sugestie, jakoby matka oskarżonego miała podrzucić telefon Mai na tory lub odpowiadać za skasowanie nagrań z monitoringu. Powołała się przy tym na dokumenty z akt, które – według jej interpretacji – wskazują na inny przebieg tych wydarzeń.

Adwokat odniosła się także do sytuacji z 3 listopada, kiedy dziennikarka Polsatu miała dwukrotnie domagać się zbadania jej trzeźwości. Sąd nie znalazł wówczas uzasadnionych podstaw do przeprowadzenia takiego badania.

„Nie pozwolę zniszczyć mojego klienta”

W końcowej części oświadczenia obrończyni zapewnia, że będzie nadal walczyć o prawa Bartosza G. i domagać się rozpatrzenia sprawy przez bezstronny sąd. Nie ukrywa przy tym, że spodziewa się kolejnych ataków medialnych.

– Tym bardziej nie pozwolę zniszczyć mojego Klienta – napisała Prętczyńska.

Swoje stanowisko podsumowała jednoznacznie:

– Żadne ataki medialne i żadne koleżeństwo nie sprawią, że zrezygnuję z walki o człowieka, który w mojej ocenie nie ponosi winy – oświadczyła adwokat.