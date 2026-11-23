Zmiany nawierzchni i dalsze utrudnienia na Wisłostradzie

W miniony weekend Miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg prowadził intensywne prace na węźle Wisłostrady z ulicą Gwiaździstą. Ruch na tym odcinku przywrócono w poniedziałek 23 listopada o godzinie 4:00 rano, dzięki czemu kierowcy mają już do dyspozycji równą nawierzchnię. To kontynuacja większej inwestycji z okresu wakacyjnego, kiedy wymianie poddano nawierzchnię oraz krawężniki od mostu Grota-Roweckiego do ulicy Pergaminów.

To jednak nie koniec działań w tej części Bielan. Drogowcy rozpoczęli demontaż tymczasowej przewiązki między pasami Wisłostrady w rejonie mostu Grota-Roweckiego. Utrudnienia potrwają do soboty 28 listopada, a w obu kierunkach wyłączone z ruchu pozostają lewe pasy. Dodatkowo w poniedziałek 23 listopada o godzinie 22:00 rusza nocny remont dylatacji wiaduktu nad ulicą Gwiaździstą. Prace prowadzone nocami potrwają do 28 listopada i spowodują czasowe zamykanie jednego lub dwóch pasów ruchu, najpierw w stronę Śródmieścia, a następnie w kierunku Łomianek.

Nowy asfalt we Włochach oraz otwarcie ulicy Okrzei

Prace frezarskie objęły również inne rejony miasta. We Włochach od piątkowego wieczora drogowcy układali nowy asfalt na ulicy Na Skraju na odcinku od ulicy Hipolitowo do zjazdu z wiaduktu nad trasą S2. Nowa nawierzchnia została oddana do użytku kierowców w poniedziałek o świcie.

Bardzo dobre wiadomości płyną również z Pragi-Północ. Roboty na ulicy Okrzei przy wylocie na Wybrzeże Szczecińskie trwały do niedzielnego wieczora. Odcinek ulicy Okrzei aż do ulicy Panieńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sierakowskiego jest już w pełni otwarty dla kierowców, rowerzystów i pieszych. W tym rejonie będą prowadzone jeszcze jedynie drobne prace porządkowe oraz przy instalacji elektrycznej.

Prace na Towarowej i utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim

Działania warszawskich służb miejskich objęły także infrastrukturę pieszą oraz bariery dźwiękochłonne w innych częściach miasta. Warto zwrócić uwagę na dwa kluczowe punkty:

Ulica Towarowa: Przeprowadzono prace konserwatorskie na chodnikach po wschodniej stronie wiaduktu. Działania realizowane są według zaleceń Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, aby zachować przejezdność wiaduktu nad linią kolei średnicowej do czasu planowanej przebudowy.

Przeprowadzono prace konserwatorskie na chodnikach po wschodniej stronie wiaduktu. Działania realizowane są według zaleceń Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, aby zachować przejezdność wiaduktu nad linią kolei średnicowej do czasu planowanej przebudowy. Wał Miedzeszyński: W rejonie ulicy Walecznych rozpoczęto wymianę ekranów akustycznych. Roboty potrwają do końca listopada i będą prowadzone w godzinach 10:00-14:00, 22:00-6:00 oraz w weekendy.

Podczas wymiany ekranów na Wale Miedzeszyńskim kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami drogowymi. Zamknięte zostały lewe pasy ruchu na obu jezdniach na odcinku od ulicy Walecznych do wjazdu na most Poniatowskiego.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe