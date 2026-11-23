Wśród społeczności Mławy rośnie przerażenie związane z nadchodzącym rokiem, który wielu osobom przyniesie nie tylko utratę źródła dochodu, ale też koniec budowanej przez dekady stabilizacji. Pracownicy spędzający w lokalnych zakładach kilkanaście lub kilkadziesiąt lat stają przed koniecznością całkowitego ułożenia swojego życia zawodowego na nowo. Znalezienie kolejnego etatu będzie jednak niezwykle trudne, ponieważ w tym samym czasie na rynek pracy trafią setki innych osób w identycznym położeniu.

Miejscowy Powiatowy Urząd Pracy przekazał dane o szykowanych zwolnieniach grupowych w czterech zakładach sektora elektronicznego. Największe cięcia dotkną fabrykę LG Electronics, gdzie z pracą może pożegnać się aż 460 osób. Redukcję 131 etatów zgłosiła spółka Top Run Poland, 88 osób planuje zwolnić Heesung Electronics Poland, natomiast w Curtis Evoplast pracę straci 80 zatrudnionych. Co więcej, dwa z wymienionych przedsiębiorstw zamierzają całkowicie wygasić produkcję w Mławie, a kulminacja zwolnień przypadnie na okres od stycznia do marca 2027 roku.

Oficjalne wyliczenia mogą być jednak zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że w mławskich fabrykach działa spora grupa pracowników zatrudnionych przez agencje pośrednictwa. Dziennikarze dowiedzieli się ponadto, że zakłady LG korzystają z pracy obcokrajowców zatrudnionych na umowach zlecenia. Trudno oszacować, ilu z nich straci zarobek i czy urzędowe statystyki w ogóle ich obejmują. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że realna liczba osób pozbawionych pracy w regionie przekroczy nawet tysiąc.

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Zwolnienia w LG Electronics w Mławie. Radny ostrzega przed losem Detroit

„Dzwonią do mnie ludzie, którzy są przerażeni. Co mają zrobić ludzie koło 50–60 lat, którzy nagle tracą zatrudnienie?” – mówi „Super Expressowi” Kamil Przybyszewski, radny Mławy.

Pensja z fabryki stanowiła dla wielu lokalnych rodzin główny fundament domowego budżetu, a liczni pracownicy spędzili w tych zakładach niemal cały swój okres aktywności zawodowej. Obecnie towarzyszy im paraliżujący strach o to, skąd wezmą środki na opłacenie rachunków i utrzymanie mieszkań oraz czy w zaawansowanym wieku znajdą jeszcze nowego pracodawcę. Zdesperowani mieszkańcy kontaktują się z radnym, szukając jakichkolwiek wskazówek i ratunku w tej bezprecedensowej sytuacji.

Samorządowiec zwraca uwagę, że w oficjalnych rejestrach zwalnianych najpewniej brakuje wielu osób zatrudnionych przez agencje pracy. Kamil Przybyszewski wyraża też obawę, że obecne redukcje to zaledwie początek znacznie głębszych kłopotów.

„O tym, że tak może być, było wiadomo od co najmniej kilku lat” – podkreśla.

Mławski radny zaznacza, że sygnały o szukaniu przez azjatycki koncern alternatywnych lokalizacji pojawiały się już dawno. Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy wymienia wygasające ulgi dla biznesu, a także drastyczny wzrost kosztów zatrudnienia i energii. Z jego informacji wynika, że inwestorzy chętnie patrzą teraz w stronę Egiptu i to tam rozwijają swoją działalność, choć samo LG nie potwierdziło oficjalnie planów przeniesienia mławskiej produkcji do tego kraju.

Problem wykracza jednak daleko poza mury głównego zakładu LG. Kamil Przybyszewski tłumaczy, że pozostałe redukujące etaty przedsiębiorstwa są ściśle powiązane z tym elektronicznym gigantem. Przez lata wokół głównej fabryki ukształtowała się gęsta sieć kooperantów i dostawców, dlatego cięcie produkcji w największym zakładzie automatycznie oznacza utratę zleceń dla mniejszych firm. To z kolei bezpośrednio zagraża stabilności kolejnych stanowisk pracy w całym regionie.

Taka sytuacja grozi wywołaniem klasycznego efektu domina w lokalnej gospodarce. Spadek liczby zatrudnionych przełoży się na mniejszy ruch w mieście, co odczują właściciele sklepów, lokali gastronomicznych oraz punktów usługowych. Niższe przychody mogą zmusić wielu drobnych przedsiębiorców do zamknięcia działalności, przez co kryzys wielkiej fabryki uderzy bezpośrednio w mieszkańców niezwiązanych zawodowo z LG.

Zdaniem Kamila Przybyszewskiego uzależnienie gospodarcze Mławy od jednego potężnego inwestora zaszło zdecydowanie za daleko. Samorządowiec zestawia sytuację miasta z historią amerykańskiego Detroit, które przez dekady opierało swój rozwój wyłącznie na koncernach motoryzacyjnych. Załamanie w tej jednej branży doprowadziło tam do masowego bezrobocia, bankructw kolejnych firm i wyludnienia metropolii.

Radny obawia się, że mławski samorząd stanie wkrótce przed identycznym kryzysem. Według niego brak szybkiego przyciągnięcia nowego kapitału sprawi, że miasto zacznie pustoszeć, a całe rodziny wyjadą w poszukiwaniu lepszych perspektyw.

W związku z tym samorządowiec domaga się zorganizowania otwartej debaty z zarządem LG na najbliższym posiedzeniu rady miasta. Podkreśla on, że rozmowy o losie tysięcy obywateli muszą toczyć się publicznie, a nie tylko w zaciszu gabinetów za zamkniętymi drzwiami.

Nowe inwestycje w Mławie i plany burmistrza

Nastroje społeczne stara się tonować burmistrz Mławy Piotr Jankowski. W wydanym oświadczeniu przekazał, że odbył szereg rozmów z prezesem LG Electronics Mława Jeong Tack Kimem, który zapewnił go, iż firma nie wycofa się z miasta całkowicie. Cięcia mają objąć wyłącznie nierentowną część produkcji, natomiast sama fabryka utrzyma swoją działalność i nadal będzie zatrudniać część załogi.

W rozmowie z „Super Expressem” pracownik miejskiego wydziału promocji zaznaczył, że burmistrzowi „leży na sercu dobro mieszkańców”. Urzędnik otwarcie dodał jednak, że lokalne władze nie dysponują narzędziami prawnymi pozwalającymi zmusić prywatny podmiot do utrzymania etatów.

Ratusz upatruje ratunku dla lokalnego rynku pracy w dwóch dużych projektach. Chodzi o szykowaną rozbudowę zakładów Wipasz S.A. oraz negocjacje prowadzone z Wojskiem Polskim w sprawie utworzenia na terenie Mławy bazy wojskowej, co w dłuższej perspektywie miałoby wygenerować zupełnie nowe stanowiska pracy.

Problem polega na tym, że redukcje w fabrykach stają się faktem już teraz, podczas gdy zapowiadane przez urzędników inwestycje to wciąż bardzo odległa perspektywa.

„W dużej mierze mówimy o fabryce zautomatyzowanej” – mówi radny Zbigniew Ruszkowski o planowanej rozbudowie Wipasz.

Z nieoficjalnych ustaleń tego samorządowca wynika, że rozwój wspomnianego przedsiębiorstwa pozwoli na stworzenie około 200 etatów. Taka pula zrekompensuje zaledwie ułamek miejsc pracy likwidowanych obecnie w branży elektronicznej.

Zbigniew Ruszkowski sceptycznie ocenia również szybkie korzyści płynące z planów militarnych, tłumacząc, że projekt nie zakłada wznoszenia nowej jednostki od zera. Choć Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło wstępne zainteresowanie tematem, radny uważa, że inwestycja z pewnością nie ruszy w 2027 roku, a ewentualne etaty pojawią się znacznie później. Samorządowiec dodaje też, że armia stworzy ułamek z tysiąca miejsc pracy, które właśnie znikają z rynku.

Na domiar złego kłopoty ze znalezieniem pracy w Mławie nie są nowym zjawiskiem i zaczęły narastać jeszcze przed ogłoszeniem obecnych zwolnień grupowych.

„Ludzie z Mławy od kilku miesięcy dzwonią do mnie i pytają, czy nie słyszałem o jakiejś pracy?” – opowiada Ruszkowski.

Wysokie bezrobocie w powiecie mławskim. Urząd pracy szykuje wsparcie

Lokalny rynek pracy już w tym momencie zmaga się z poważnymi problemami strukturalnymi. Witold Żerański, stojący na czele Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, poinformował redakcję, że stopa bezrobocia w powiecie sięga aktualnie 7,2 proc. Jest to wynik zdecydowanie gorszy od wrześniowej średniej dla Mazowsza wynoszącej według GUS 4,5 proc., a także wyższy od wskaźnika ogólnokrajowego, który w analogicznym okresie ukształtował się na poziomie 5,8 proc.

Prawdziwe tąpnięcie ma jednak dopiero nastąpić. Urzędnicy z mławskiego pośredniaka prognozują gwałtowny skok liczby bezrobotnych na starcie kolejnego roku, ponieważ w jednym momencie zatrudnienia zacznie szukać kilkaset zwolnionych z fabryk osób.

„Rozpoczęliśmy procedurę pomocy dla tych osób już teraz. Będzie to wsparcie czterotorowe” – zapewnia „Super Express” Witold Żerański.

Przedstawiciele urzędu pracy prowadzą już rozmowy z zarządami firm redukujących załogi, aby wypracować harmonogram wsparcia dla odchodzących pracowników. Równolegle instytucja bada rynek pod kątem wolnych wakatów w innych podmiotach gospodarczych i organizuje profesjonalne doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych utratą pensji.

Działania urzędników obejmują również kwestie finansowe. Dyrekcja placówki złożyła wniosek do odpowiedniego ministerstwa o przyznanie dodatkowych funduszy, które pozwolą sfinansować kursy przekwalifikujące oraz szkolenia ułatwiające zdobycie nowego fachu.

Pozostaje jednak otwarte pytanie, czy mławska gospodarka zdoła przyjąć tak ogromną falę poszukujących pracy. Największe wyzwanie stoi przed osobami w wieku pięćdziesięciu lub sześćdziesięciu lat, które przepracowały całe życie przy jednej taśmie produkcyjnej i muszą teraz całkowicie zmienić branżę.

Politycy reagują na zwolnienia w Mławie. Wizyta Mateusza Morawieckiego

Temat masowych redukcji zatrudnienia szybko przeniknął do świata polityki, co stało się widoczne w poniedziałek 23 listopada. Właśnie tego dnia Mławę odwiedził były szef rządu Mateusz Morawiecki, a w zaplanowanym spotkaniu z mediami mieli wziąć udział także działacze NSZZ „Solidarność” oraz posłanka Anna Cicholska.

Osobne działania podjęła parlamentarzystka Maria Koźlakiewicz, która odbyła rozmowę z szefem lokalnego urzędu pracy. Polityczka zadeklarowała złożenie wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o uruchomienie ekstraordynaryjnych pieniędzy z Funduszu Pracy na rzecz zwalnianych mieszkańców.

Na ten moment działania te ograniczają się jednak głównie do politycznych deklaracji i planów. Z kolei dla setek mławskich rodzin nadchodzące miesiące oznaczają wejście w niezwykle dramatyczny etap życia, w którym po dekadach stabilizacji trzeba zaczynać od zera. Część pracowników być może znajdzie angaż w okolicznych firmach, ale reszta stanie przed widmem długotrwałego bezrobocia lub przymusowej emigracji zarobkowej.

Jeżeli cięcia w zakładach LG pociągną za sobą bankructwa mniejszych lokalnych przedsiębiorstw, indywidualne tragedie zwalnianych pracowników szybko przerodzą się w zapaść całego miasta.