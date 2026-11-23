Groźna kolizja w Płońsku. Kierowca Volkswagena uciekł z miejsca zdarzenia

Groźny incydent miał miejsce w sobotę, 21 listopada, tuż przed godziną 12. Wszystko rozegrało się na rondzie łączącym ulice Grunwaldzką, Klonową oraz Jaworskiego w Płońsku.

Osoba siedząca za kierownicą Volkswagena straciła kontrolę nad pojazdem i wypadła z drogi. Samochód uderzył w przydrożne drzewo, przejechał przez chodnik i ścieżkę rowerową, a ostatecznie zatrzymał się na płocie prywatnej posesji.

Całe zajście widzieli przechodnie. Z ich relacji wynika, że kierowca wyszedł z uszkodzonego auta i uciekł, zostawiając rozbitego Volkswagena przy zniszczonym płocie. Po chwili sprawca zjawił się tam z powrotem. Tym razem mężczyzna dotarł na miejsce zdarzenia na rowerze.

Obecni na miejscu świadkowie od razu rozpoznali w nadjeżdżającym rowerzyście kierowcę, który chwilę wcześniej rozbił Volkswagena.

Pijany 29-latek z Płońska tłumaczył policji, że pojechał po telefon

Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że sprawcą jest 29-letni mieszkaniec Płońska. Mężczyzna potwierdził, że to on siedział wcześniej za kierownicą Volkswagena. Swoją ucieczkę z miejsca kolizji argumentował tym, że musiał zabrać telefon.

„Nie był w stanie odpowiedzieć nam dlaczego prowadził pojazd w takim stanie. Rozmowę z mężczyzną utrudniał alkohol, którego w organizmie były dwa promile. 29-latek został zatrzymany i zabrany na komisariat. Obecnie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych” - przekazała w rozmowie z „Super Expressem” sierż. Eliza Koźlicka, pełniąca obowiązki oficera prasowego KPP w Płońsku.

Mundurowi zweryfikowali także dane zatrzymanego w policyjnych bazach. Wyszło wówczas na jaw, że 29-latek w ogóle nie ma prawa jazdy.

Zarzuty dla kierowcy Volkswagena. Grozi mu więzienie i wysoka grzywna

Mieszkaniec Płońska usłyszał już zarzut prowadzenia auta pod wpływem alkoholu, za co grozi mu nawet do trzech lat więzienia. Na tym jednak jego kłopoty z prawem się nie kończą, bo na miejsce zdarzenia wrócił rowerem, wciąż mając dwa promile. Za to wykroczenie 29-latek może trafić do aresztu lub zapłacić grzywnę wynoszącą minimum 2500 złotych.

Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie i sprawdzają teraz, kto jest właścicielem rozbitego czerwonego Volkswagena.