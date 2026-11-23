Nowy ekran LED w centrum Warszawy

Od kilku dni Warszawiacy mogą obserwować nowy, gigantyczny ekran LED-owy, który pojawił się w samym centrum. The View zadebiutował na froncie Domów Towarowych Wars i Sawa, tuż przy ruchliwej ulicy Marszałkowskiej.

Posiadający powierzchnię blisko 500 metrów kwadratowych ekran przystosowany do animacji 3D robi duże wrażenie, ale nie jest pierwszy, który stanął w tym kwartale Śródmieścia - od wakacji działa podobne urządzenie przy Emilii Plater (obok Złotych Tarasów), jest też ekran na szczycie budynku w pobliżu Novotelu.

Wraz z instalacją tego typu urządzeń pojawiają się jednak wątpliwości. W przypadku The View chodzi o charakter budynku, na którym pojawiła się świetlana platforma reklamowa. Wcześniej w tym miejscu znajdowały się instalacje reklamowe, które po usunięciu przez inwestora miały odsłonić historyczna elewację budynku. Sęk w tym, że za szkłem elewacji pojawił się obecnie gigantyczny ekran, który na nowo definiuje to miejsce pod kątem architektonicznym.

Właściciele Domów Towarowych Wars i Sawa umywają ręce, wskazując, że zgodnie z oczekiwaniami oczyścili elewację swojego obiektu i z zewnątrz nic już jej nie przysłania. Sęk w tym, że reklamy są teraz emitowane... od wewnątrz.

Wedle doniesień mediów Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miał zainteresować się tą realizacją i wszcząć w sprawie postępowanie wyjaśniające. Jeszcze mocniejsze kroki wszczął stołeczny ratusz, który złożył w sprawie przebudowy elewacji przy Marszałkowskiej zawiadomienie do prokuratury.

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Spór o świecące ekrany

Konflikt o wielkie, świecące ekrany w centrum miast nie jest niczym nowym, ale w ostatnim czasie w Warszawie przybrał na sile - a to za sprawą wielkiej ofensywy tego typu obiektów, którą obserwujemy ostatnio w sercu stolicy. Wspomniany już ekran przy Emilii Plater - Warsaw STAGE kilka miesięcy temu podbił warszawskie sociale, dzięki jednej z emitowanych za jego sprawą reklam - przedstawiała gigantycznego kota, który sprawiał realistyczne wrażenie jakby miał zeskoczyć z ekranu na tętniące życiem warszawskie ulice.

Zwolennicy tego typu reklam postulują, że są one zwyczajnie ciekawsze i ładniejsze niż nudna, wielka płachta materiału szpecąca swoją okolicę pod postacią klasycznego formatu reklamowego; wiele osób wskazuje też, że tego typu instalacje dodają centrum miast formatu metropolitarnego, przywodząc na myśl centra Nowego Jorku, Londynu czy Tokio, gdzie tego typu ekrany to niemal podstawowe wyposażenie miejskiej przestrzeni.

To co dla innych jest triumfem wielkomiejskości i symbolem nowoczesności, dla innych stanowi zwykłe zaśmiecanie przestrzeni miejskiej. Jak wskazuje Artur Celiński w tekście dla Murator Plus "powodów, żeby ograniczać takie ekrany, mamy aż nadto. Ich światło wychodzi przecież daleko poza powierzchnię, którą właściciel wynajął reklamodawcy: dociera do mieszkań i dokłada się do zanieczyszczenia światłem. (...) Nocna ekspozycja na sztuczne światło może zaburzać sen i rytm dobowy. Zmieniające się obrazy nieustannie walczą o uwagę, również kierowców i pieszych przy skrzyżowaniach. Do tego wielki ekran potrafi podporządkować sobie architekturę i całą otaczającą przestrzeń".

Krytycy takiego podejścia wskazują jednak, że reprezentacyjny charakter centrum stolicy, który kształtuje jej wizerunek m.in. w oczach zagranicznych turystów jest ważniejszy niż pretensje garstki stałych mieszkańców Śródmieścia, dla których sąsiadowanie z ekranami może być problematyczne. Ich zdaniem gigantyczne ekrany ten wizerunek pozytywnie stymulują, a Warszawie dzięki temu bliżej do wielkich, globalnych metropolii, które od dekad z wielkimi, świecącymi ekranami w centrum - z powodzeniem - funkcjonują.