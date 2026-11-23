Cały homar kosztuje 249 zł, a porcja ostryg – 16 zł za sztukę.

Za „kisiel z prądem” trzeba zapłacić 22 zł, a za parę skarpet średnio 18 zł.

Tradycyjne dania są tańsze, ale siedem pierogów kosztuje 25 zł, a golonka – 55 zł.

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Owoce morza i dziczyzna na Jarmarku Warszawskim. Znamy ceny

Jarmark Warszawski oferuje znacznie więcej niż typowe świąteczne jedzenie. Wśród propozycji znalazły się owoce morza, a ich ceny mogą zaskoczyć. Za całego homara trzeba zapłacić aż 249 zł. Tańszą opcją jest połówka z sosem Thermidor za 149 zł lub bułka z mięsem homara, czyli lobster roll, za 99 zł. Jedna ostryga kosztuje 16 zł.

Są również kanapki z krewetkami lub łososiem za 39 zł oraz z ośmiornicą za 55 zł. Na miłośników bardziej swojskich smaków czeka dziczyzna. Gulasz z dziczyzny kosztuje 40 zł, frytki z mięsem dzika – 35 zł, a kanapka z szarpanym mięsem dzika – 45 zł.

Ile kosztują pierogi, kiełbasa i grzane wino na Jarmarku Warszawskim?

Porcja siedmiu pierogów kosztuje 25 zł, tyle samo trzeba zapłacić za żurek. Pajda chleba ze smalcem to wydatek 20 zł, ale z dodatkami cena wzrasta do 35 zł. Kiełbasa z grilla kosztuje od 19 do 39 zł, a za pieczoną golonkę trzeba zapłacić 55 zł.

Nie brakuje słodkości. Kołacz kosztuje 30 zł, a wersja z kremem pistacjowym – 40 zł. Porcja tiramisu to 25–27 zł. Za gorącą czekoladę zapłacimy 16 zł za 200 ml lub 22 zł za 300 ml. Zimowa herbata kosztuje 19 zł, a grzane wino – od 20 do 23 zł.

Jarmark Warszawski pod PKiN. Ceny za „kisiel z prądem” i skarpety

Na stoiskach można znaleźć także napoje i drobiazgi, które mogą przyciągnąć uwagę odwiedzających. Za „kisiel z prądem” trzeba zapłacić 22 zł. Sok z granatu i herbatka z Azerbejdżanu kosztują około 28 zł.

Są też świąteczne upominki, między innymi skarpety. Jedna para kosztuje średnio 18 zł, natomiast za trzypak trzeba zapłacić około 60 zł.

Jarmark Warszawski działa na placu Defilad i części placu Centralnego, pod Pałacem Kultury i Nauki. Wstęp jest bezpłatny, ale jeśli ktoś chce spróbować kilku przysmaków i wrócić z drobnymi prezentami, może wydać znacznie więcej, niż początkowo zakładał.