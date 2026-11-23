Wypadek na stacji Warszawa Anin. 28-latek potrącony przez pociąg SKM

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę, 22 listopada, krótko przed godziną 21 w pobliżu ulicy Patriotów na terenie warszawskiego Wawra. W okolicach stacji kolejowej Warszawa Anin doszło do potrącenia pieszego przez pociąg SKM o numerze 99362/3, który realizował kurs na trasie z Otwocka do Pruszkowa.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 28-letni mężczyzna wszedł na tory bezpośrednio przed nadjeżdżający skład kolejowy.

W rejon wypadku błyskawicznie wysłano karetkę pogotowia, patrole policji oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Ratownicy medyczni udzielili rannemu pierwszej pomocy na miejscu, po czym w ciężkim stanie zabrali poszkodowanego do szpitala.

„28-latek nadal przebywa w szpitalu. Wiemy, że przeszedł bardzo poważną operację, ale żyje. Dokładne przyczyny tego zdarzenia będzie wyjaśniać wawerska policja” - informuje na łamach „Super Expressu” podinsp. Joanna Węgrzyniak, pełniąca funkcję oficera prasowego KRP VII.

Utrudnienia w ruchu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich po wypadku

Niedzielne potrącenie spowodowało poważne problemy w kursowaniu pociągów na trasie łączącej stacje Warszawa Wawer i Warszawa Falenica. Przewoźnicy kolejowi wydali komunikaty ostrzegające pasażerów przed opóźnieniami, odwołaniami kursów oraz zmianami peronów i torów.

Skład o numerze 99362/3, który brał udział w wypadku, wyjechał ze stacji początkowej w Otwocku o godzinie 20.05 z planowym przystankiem końcowym w Pruszkowie. W wyniku zdarzenia jego kurs na trasie Warszawa Anin–Pruszków został całkowicie odwołany, natomiast inne pociągi SKM linii S1 zmagały się w obu kierunkach z opóźnieniami wynoszącymi ponad 30 minut.

Problemy komunikacyjne dotknęły nie tylko pasażerów korzystających z Szybkiej Kolei Miejskiej. Wypadek zakłócił również ruch pociągów Kolei Mazowieckich, które poruszają się po linii otwockiej.

Potrącenie w Wawrze. Policja bada przyczyny wypadku w Aninie

Początkowe sygnały napływające z miejsca zdarzenia sugerowały, że poszkodowany znalazł się na torowisku w niedozwolonym punkcie przed samym przystankiem, korzystając z tak zwanego „dzikiego przejścia”.

Oficjalne komunikaty służb potwierdzają na ten moment, że wypadek miał miejsce na samym przystanku Warszawa Anin lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dziennikarze „Super Expressu” ustalili jednak, że 28-latek nie znalazł się na torach przypadkowo.

Dramat na torach w Wawrze. Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym?

Wiele wskazuje na to, że zachowanie młodego mężczyzny było aktem desperacji. Należy pamiętać, że depresja jest niezwykle poważną chorobą, której nigdy nie można bagatelizować. W trudnych chwilach nikt nie powinien zostawać sam z problemami, dlatego tak ważne jest proszenie o wsparcie.

Osoby zmagające się z życiowym kryzysem, trudną sytuacją osobistą lub myślami samobójczymi mogą skorzystać ze wsparcia dyżurujących psychologów oraz specjalistów. Poniżej znajdują się dane kontaktowe instytucji niosących bezpłatną pomoc.

• Darmowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży w kryzysie: 116 111.

• Bezpłatna linia wsparcia kryzysowego dla osób dorosłych: 116 123.

• Dziecięcy Telefon Zaufania działający przy Rzeczniku Praw Dziecka: 800 121 212.

• Linia pomocy dla osób przeżywających żałobę po stracie bliskich: 800 108 108.

• Infolinia programu Tumbo Pomaga, wspierająca dzieci i młodzież w żałobie: 800 111 123.

• Internetowy serwis wsparcia dostępny pod adresem pokonackryzys.pl.

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia należy niezwłocznie wybrać numer alarmowy 112 i wezwać służby ratunkowe.