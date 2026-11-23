Przestępcy przez ponad trzy lata wykorzystywali wizerunek i nazwę koncernu Orlen, wyłudzając od Polaków przeszło 30 milionów złotych oraz setki tysięcy euro i dziesiątki tysięcy dolarów. Część poszkodowanych samodzielnie wykonywała przelewy na konta oszustów w przekonaniu, że lokuje swój kapitał w akcjach paliwowej spółki. W innych przypadkach złodzieje sami przejmowali bezpośrednią kontrolę nad rachunkami bankowymi swoich ofiar. Gdy inwestorzy orientowali się, że obiecane im zyski to fikcja, na ratunek było już za późno.

Wielomiesięczne działania organów ścigania nie doprowadziły do zatrzymania osób kierujących tym procederem. Z powodu niewykrycia sprawców Prokuratura Krajowa umorzyła śledztwo 6 listopada.

Ustalenia śledczych pokazują gigantyczny rozmiar tego przestępstwa. W okresie od stycznia 2021 roku do lutego 2024 roku straty finansowe sięgnęły minimum 30 080 719 złotych, a także 228 792 euro oraz 73 542 dolarów. Kwoty te pokazują niespotykaną skalę działania szajki.

„W toku postępowania ustalono 895 osób pokrzywdzonych” – przekazała „Super Expressowi” Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury.

Oszustwo na akcje Orlenu. Jak działali przestępcy i wyłudzali dane?

Mechanizm działania grupy opierał się na tworzeniu fałszywych witryn internetowych, które wyglądem do złudzenia przypominały oficjalne strony Orlenu. Za ich pośrednictwem przestępcy namawiali do kupowania akcji i wchodzenia w fikcyjne programy inwestycyjne. Niektóre z publikowanych tam materiałów reklamowych zawierały nawet kłamliwe zapewnienia, że specjalny system podziału zysków został oficjalnie zatwierdzony przez zarząd spółki w porozumieniu z Sejmem.

Cały proces rozpoczynał się od kliknięcia w reklamę i podania swojego numeru telefonu w formularzu. Wówczas z zainteresowanym kontaktowali się fałszywi doradcy podający się za pracowników koncernu, którzy obietnicami wysokich zarobków skłaniali ofiary do kolejnych wpłat.

Schemat wyłudzenia obejmował również bardziej zaawansowane metody techniczne. Część inwestorów była namawiana do instalacji specjalistycznego oprogramowania, mającego teoretycznie pomagać w obsłudze portfela inwestycyjnego. W praktyce aplikacja umożliwiała złodziejom zdalne przejęcie kontroli nad komputerem, co otwierało im drogę bezpośrednio do kont bankowych oraz kart płatniczych nieświadomych użytkowników.

W celu zatarcia śladów skradzione środki były błyskawicznie transferowane dalej. Przestępcy przepuszczali gotówkę przez liczne rachunki bankowe, a także zagraniczne kantory oraz giełdy internetowe.

Ponad 30 mln zł strat w fałszywych inwestycjach. Czy ofiary odzyskają pieniądze?

Z informacji, do których dotarł „Super Express”, wynika, że pokrzywdzeni nie stracili bezpowrotnie wszystkich wpłaconych środków. W części analizowanych przypadków systemy bankowe w porę zablokowały podejrzane przelewy, dzięki czemu udało się uchronić pewną pulę pieniędzy.

Dokładna suma uratowanego w ten sposób kapitału pozostaje jednak tajemnicą, ponieważ prokuratura nie ujawniła dziennikarzom szczegółowych wyliczeń w tym zakresie.

W trakcie dochodzenia służbom udało się jednak namierzyć jedną osobę powiązaną ze sprawą, która usłyszała już zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy. To właśnie na jej konto bankowe wpływały środki od oszukanych ludzi, skąd były następnie przesyłane w kolejne miejsca. Zebrany w tym wątku materiał dowodowy został wyodrębniony do osobnego postępowania karnego.

Przywódcy całej operacji wciąż pozostają jednak na wolności i są nieznane śledczym. Jak tłumaczy prokuratura, organizatorzy oszustwa wyjątkowo skutecznie dbali o anonimowość w sieci poprzez maskowanie adresów IP, wykorzystywanych numerów telefonicznych oraz wszelkich tropów wiodących przez fałszywe witryny.

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Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości podkreślają, że decyzja o zamknięciu postępowania nie oznacza bezkarności dla przestępców i definitywnego zakończenia ich poszukiwań.

„Decyzja ta ma charakter formalny (procesowy). W przypadku ujawnienia tożsamości sprawców lub pozyskania istotnych dowodów postępowanie zostanie podjęte” – wyjaśnia Katarzyna Calów-Jaszewska.

Obecny finał tej sprawy jest wyjątkowo bolesny, bo obejmuje 895 oszukanych osób, przeszło 30 milionów złotych strat, setki tysięcy w obcych walutach oraz całkowity brak wiedzy o głównych organizatorach procederu. Setki Polaków, których skusiła obietnica łatwego i szybkiego pomnożenia majątku, nadal bezskutecznie czekają na wymierzenie sprawiedliwości.