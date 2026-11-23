Osiem lat rządów Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Bilans kadencji

Rafał Trzaskowski kieruje polską stolicą już od ośmiu lat, a jego oficjalne zaprzysiężenie na urząd prezydenta Warszawy odbyło się dokładnie 22 listopada 2018 roku. Dotychczasowe rządy polityka w stołecznym ratuszu zgromadziły wokół niego równie liczną grupę oddanych sympatyków, jak i zdecydowanych oponentów.

Zwolennicy włodarza chwalą go przede wszystkim za szeroko zakrojone i odważne inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa linii tramwajowej do Wilanowa czy projekt Nowego Centrum Warszawy. W oczach tej części mieszkańców Trzaskowski uchodzi za liberalnego i nowoczesnego przywódcę, który przynosi miastu powody do dumy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zupełnie inaczej na jego dorobek patrzą przeciwnicy, którzy punktują chybione według nich inwestycje pokroju kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą oraz gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a także przypominają o miejskich skandalach, w tym aferze wokół Szpitala Południowego. Krytycy zarzucają mu również, że fotel prezydenta traktował od samego początku nie jako cel sam w sobie, lecz wyłącznie jako odskocznię do walki o prezydenturę kraju, choć oba jego starty w wyborach w 2020 i 2025 roku zakończyły się porażkami.

Wiosną 2029 roku zakończy się obecna i zarazem druga kadencja Rafała Trzaskowskiego. W świetle aktualnego prawa wprowadzającego dwukadencyjność w samorządach, polityk nie będzie mógł walczyć o kolejne pięć lat rządów w stolicy, chyba że sejmowa większość zrealizuje swoje zapowiedzi i znowelizuje te przepisy.

W związku z ósmą rocznicą przejęcia władzy w mieście przez Trzaskowskiego, postanowiliśmy zapytać model ChatGPT o to, który z dotychczasowych prezydentów Warszawy w XXI wieku spisał się na tym stanowisku najlepiej. Werdykt sztucznej inteligencji dla wielu osób może okazać się sporym zaskoczeniem.

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ChatGPT wskazuje najlepszego prezydenta Warszawy w XXI wieku

Od początku XXI wieku na czele warszawskiego samorządu stało łącznie czterech pełnoprawnych włodarzy. Byli to kolejno Paweł Piskorski, który zaczął rządy jeszcze w poprzednim stuleciu i sprawował urząd w latach 1999-2002, Lech Kaczyński rządzący w latach 2002-2005, Hanna Gronkiewicz-Waltz pełniąca funkcję w okresie 2006-2018 oraz urzędujący od 2018 roku Rafał Trzaskowski.

Poproszona o wskazanie najlepszego gospodarza stolicy z tego grona sztuczna inteligencja postawiła na reprezentującą Platformę Obywatelską Hannę Gronkiewicz-Waltz.

„Jej kadencja obejmowała m.in. budowę II linii metra, rewitalizację Bulwarów Wiślanych i ogromną rozbudowę infrastruktury miejskiej” – argumentuje swój wybór ChatGPT.

Sztuczna inteligencja w swoim podsumowaniu nie pominęła jednak ciemniejszych stron tych rządów, zauważając, że właśnie za czasów tej prezydentury wybuchła gigantyczna afera reprywatyzacyjna, co stanowi bardzo poważną rysę na politycznym wizerunku byłej prezydent.

W swoim zestawieniu algorytm docenił również osiągnięcia Lecha Kaczyńskiego, zapisując na konto jego sukcesów otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego, a także wzrost wydatków na poprawę bezpieczeństwa, edukację i stołeczną kulturę.