O pobicie byłego ministra oskarżeni są dwaj mieszkańcy Siedlec: Aleksander B. i Rafał G.

Świadek Karol twierdzi, że napastnicy najpierw poprosili Niedzielskiego o autograf.

Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a poniedziałkowe przesłuchania dotyczą ostatnich świadków.

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Atak na Adama Niedzielskiego w Siedlcach. Świadek ujawnia kulisy

Wydarzenia rozegrały się 27 sierpnia 2025 roku w ścisłym centrum Siedlec. Kiedy Adam Niedzielski spędzał czas ze znajomymi, przed jedną z tamtejszych restauracji zaatakowało go dwóch napastników. Zgodnie z ustaleniami śledczych sprawcy uderzyli byłego szefa resortu zdrowia pięścią w twarz, a po jego upadku na ziemię zaczęli go kopać, grożąc mu przy tym śmiercią.

W poniedziałek (23 listopada) w sądzie stawił się 39-letni Karol, który feralnego dnia towarzyszył politykowi. Świadek wyjaśnił, że przed incydentem wspólnie załatwiali w mieście różne sprawy, a następnie udali się do lokalu gastronomicznego. Tam zwrócili uwagę na dwóch siedzących naprzeciwko mężczyzn, którzy najprawdopodobniej rozpoznali byłego ministra zdrowia.

„Kiedy wszyscy zaczęli wychodzić, ci mężczyźni poprosili ministra o autograf. Gdy odmówił, zaczęli oskarżać go o sprzeniewierzenie szczepionek i krzyczeć „Śmierć wrogom ojczyzny!”. Chwilę później rzucili się na niego i zaczęli go bić. Razem ze znajomym Grzegorzem próbowaliśmy pomóc ministrowi, ale napastnicy uciekli” – relacjonował pan Karol.

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Proces w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego. Co grozi oskarżonym?

W poniedziałek sąd przesłuchuje ostatnich świadków. Postępowanie toczy się jednak za zamkniętymi drzwiami. O całkowite wyłączenie jawności procesu wnioskował wcześniej adwokat jednego z oskarżonych, a inicjatywę tę poparli zarówno prokurator, jak i pełnomocnik reprezentujący Adama Niedzielskiego, na co sąd ostatecznie przystał.

Prokuratura oskarża Aleksandra B. oraz Rafała G. o pobicie byłego ministra, a także o narażenie go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i kierowanie gróźb karalnych. Śledczy potraktowali to zachowanie jako występek o charakterze chuligańskim, za co obu mężczyznom grozi teraz do pięciu lat pozbawienia wolności.

Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 3 grudnia.