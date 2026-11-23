- O pobicie byłego ministra oskarżeni są dwaj mieszkańcy Siedlec: Aleksander B. i Rafał G.
- Świadek Karol twierdzi, że napastnicy najpierw poprosili Niedzielskiego o autograf.
- Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a poniedziałkowe przesłuchania dotyczą ostatnich świadków.
Atak na Adama Niedzielskiego w Siedlcach. Świadek ujawnia kulisy
Wydarzenia rozegrały się 27 sierpnia 2025 roku w ścisłym centrum Siedlec. Kiedy Adam Niedzielski spędzał czas ze znajomymi, przed jedną z tamtejszych restauracji zaatakowało go dwóch napastników. Zgodnie z ustaleniami śledczych sprawcy uderzyli byłego szefa resortu zdrowia pięścią w twarz, a po jego upadku na ziemię zaczęli go kopać, grożąc mu przy tym śmiercią.
W poniedziałek (23 listopada) w sądzie stawił się 39-letni Karol, który feralnego dnia towarzyszył politykowi. Świadek wyjaśnił, że przed incydentem wspólnie załatwiali w mieście różne sprawy, a następnie udali się do lokalu gastronomicznego. Tam zwrócili uwagę na dwóch siedzących naprzeciwko mężczyzn, którzy najprawdopodobniej rozpoznali byłego ministra zdrowia.
„Kiedy wszyscy zaczęli wychodzić, ci mężczyźni poprosili ministra o autograf. Gdy odmówił, zaczęli oskarżać go o sprzeniewierzenie szczepionek i krzyczeć „Śmierć wrogom ojczyzny!”. Chwilę później rzucili się na niego i zaczęli go bić. Razem ze znajomym Grzegorzem próbowaliśmy pomóc ministrowi, ale napastnicy uciekli” – relacjonował pan Karol.
Proces w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego. Co grozi oskarżonym?
W poniedziałek sąd przesłuchuje ostatnich świadków. Postępowanie toczy się jednak za zamkniętymi drzwiami. O całkowite wyłączenie jawności procesu wnioskował wcześniej adwokat jednego z oskarżonych, a inicjatywę tę poparli zarówno prokurator, jak i pełnomocnik reprezentujący Adama Niedzielskiego, na co sąd ostatecznie przystał.
Prokuratura oskarża Aleksandra B. oraz Rafała G. o pobicie byłego ministra, a także o narażenie go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i kierowanie gróźb karalnych. Śledczy potraktowali to zachowanie jako występek o charakterze chuligańskim, za co obu mężczyznom grozi teraz do pięciu lat pozbawienia wolności.
Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 3 grudnia.