Między 2019 a 2022 rokiem ksiądz zwracał się do kilkudziesięciu wiernych ze swojej parafii z prośbami o wsparcie finansowe. Choć zadeklarował, że zebrane fundusze pokryją lokalne inwestycje parafialne, prokuratura ustaliła, iż środki nigdy nie trafiły na ten cel. Duchowny pożyczył od ufających mu parafian prawie 1,6 mln zł bez zgody kurii, po czym wydał te pieniądze na zupełnie inne potrzeby. Te prywatne zobowiązania stały się teraz jedną z głównych podstaw aktu oskarżenia.

Były proboszcz z Kozienic oskarżony. Parafia straciła 2,7 mln zł

Z ustaleń śledczych wynika, że nielegalna działalność ciągnęła się przez lata i wykraczała poza wyłudzenia od samych wiernych. Prokuratura wyliczyła, iż całkowite straty majątkowe poniesione przez parafię wynoszą aż 2,7 mln zł. Na tak gigantyczną sumę złożyło się kilka różnych czynów. Największą część tej kwoty, bo blisko 1,6 mln zł, stanowią właśnie pożyczki zaciągnięte u parafian na fikcyjne przedsięwzięcia.

Lista zarzutów jest jednak znacznie dłuższa. Śledczy dowodzą, że ksiądz regularnie przelewał swojemu znajomemu ponad pół miliona złotych z konta parafii. Oprócz tego duchowny odpowie za użycie sfałszowanej dokumentacji przy rozliczaniu publicznej dotacji opiewającej na 110 tys. zł. Oskarżono go również o przywłaszczenie 66 tys. zł należących do osoby prywatnej oraz innych księży.

Rusza proces Kazimierza Ch. Co grozi duchownemu z Kozienic?

Rozprawa Kazimierza Ch. przed Sądem Okręgowym w Radomiu rusza już jutro, 24 listopada. Oskarżony były proboszcz nie przyznaje się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Choć ciążą na nim bardzo poważne zarzuty, na salę sądową przyjdzie z wolnej stopy.

W ramach środków zapobiegawczych prokuratura objęła duchownego policyjnym dozorem i zakazała mu wyjeżdżania z kraju. Jeżeli sąd uzna go za winnego zarzucanych mu czynów, ksiądz może spędzić w więzieniu nawet 10 lat.

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Oszustwa księdza z Kozienic. Jak sprawa wyszła na jaw?

Cały proceder wyszedł na jaw po interwencji samych poszkodowanych wiernych. Kiedy parafianie dostrzegli bałagan w finansach kościoła i zrozumieli, że proboszcz nie oddaje im pożyczonych pieniędzy, zgłosili problem do kurii. Sprawę jako pierwsza nagłośniła „Gazeta Wyborcza”. Według doniesień dziennika, biskup radomski Marek Solarczyk od razu zdymisjonował ks. Kazimierza Ch., po czym skierował go na emeryturę do Domu Księży Seniorów.

Organy ścigania oficjalnie wszczęły śledztwo w czerwcu 2023 roku. Prokuratorzy skrupulatnie przeanalizowali wyciągi z kont bankowych i zebrali opinie biegłych, co pozwoliło na zatrzymanie księdza w lutym 2024 roku i przedstawienie mu zarzutów.