W Parku Północnym znaleziono ponad 30 martwych królików, a kolejne zwierzęta padają.

Wirus RHDV2 jest bardzo zakaźny i odporny na warunki środowiskowe oraz środki dezynfekcyjne.

Choroba nie zagraża ludziom ani innym gatunkom zwierząt, ale właściciele królików powinni zadbać o szczepienia i higienę.

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Króliki masowo padają. Potwierdzono obecność wirusa

Pierwsze martwe zwierzęta znaleziono w Parku Północnym na początku listopada. Część z nich zabezpieczono i przekazano do badań. Analizy przeprowadzone przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach potwierdziły obecność wirusa RHDV2.

Powiatowa lekarz weterynarii Magdalena Kalińska informuje, że z powodu zakażenia padło już ponad 30 dzikich królików, a kolejne zwierzęta umierają. Wirus atakuje osobniki w różnym wieku, również bardzo młode.

– Prawdopodobnie cała ta populacja królików niestety zginie, ponieważ jest to dla tych zwierząt bardzo zaraźliwa choroba i nie ma na nią leków – powiedziała Magdalena Kalińska.

Wirus jest wyjątkowo odporny

RHDV2 wywołuje wirusową krwotoczną chorobę królików. Jej objawy często są niespecyficzne, a czasami nie występują wcale. Zdarza się, że zwierzę umiera nagle, bez wcześniejszych widocznych oznak choroby.

Zakażenie przenosi się przede wszystkim przez bezpośredni kontakt między królikami, ale wirus może rozprzestrzeniać się również za pośrednictwem krwi, wydzielin, moczu czy odchodów chorych zwierząt. Co istotne, do domu można przynieść go nawet na butach, ubraniu lub dłoniach po spacerze w miejscu, w którym przebywają dzikie króliki. Zagrożeniem mogą być także skażona karma i ściółka oraz owady.

Właściciele królików powinni uważać

Urząd Miasta Płocka apeluje do mieszkańców o ostrożność i ograniczenie kontaktu królików domowych z dzikimi osobnikami. Właściciele powinni skonsultować się z lekarzem weterynarii w sprawie szczepień ochronnych.

Choroba jest specyficzna gatunkowo. Nie stanowi zagrożenia dla ludzi ani innych zwierząt. Nie istnieje jednak skuteczne leczenie zakażenia, a śmiertelność wśród królików jest bardzo wysoka. Najważniejszą metodą ochrony pozostają szczepienia przeciwko obu wariantom wirusa oraz przestrzeganie zasad higieny.