Porzucone szpice pod Warszawą. W polach błąka się nawet kilkadziesiąt psów

Ratownicy odławiają wystraszone czworonogi na rozległym terenie w rejonie Garwolina, Kołbieli oraz Otwocka. Zwierzęta są widywane w różnych lokalizacjach, w związku z czym uczestnicy akcji starają się analizować spływające sygnały i określić trasę przemieszczania się poszczególnych psów.

W akcję poszukiwawczą włączyli się mieszkańcy, wolontariusze, lokalne organizacje, a także działacze z Fundacji dla Szczeniąt Judyta oraz Fundacji Trop Warszawa.

Sprawę nagłośniła Fundacja dla Szczeniąt Judyta, która na początku alarmowała o nawet kilkudziesięciu bezdomnych czworonogach, wyrzuconych najprawdopodobniej przez właścicieli pseudohodowli. W pierwszym etapie odłowiono pięć szpiców, a wkrótce potem zabezpieczono cztery następne. W tej chwili pod opieką kliniki weterynaryjnej znajduje się już dziesięć psów.

Niektóre czworonogi były oswojone i same zbliżały się do ludzi, co pozwoliło na ich sprawne złapanie. Dużo trudniejsze zadanie stanowi odłowienie psów lękliwych, które wcześniej zapewne nie miały właściwego kontaktu z człowiekiem.

Takie zwierzęta na widok ratowników przemykają w głąb lasów, zagajników oraz pól. Jakakolwiek próba pościgu może skutkować tym, że wystraszone szpice znów zmienią kryjówkę i ich odnalezienie stanie się jeszcze trudniejsze.

Fundacja Judyta ratuje porzucone szpice. Zwierzęta są w dramatycznym stanie

Wstępna diagnostyka wykazała u odłowionych czworonogów bardzo ciężkie schorzenia. Z danych opublikowanych przez Fundację Judyta wynika, że w grupie pierwszych dziewięciu uratowanych zwierząt:

• dwa psy mają złamane kończyny,• u dwóch wyłysiałych czworonogów wykryto guzy,• cztery suki mają za sobą porody,• osiem szpiców cierpi na poważne schorzenia zębów,• cztery zwierzęta kwalifikują się do leczenia bądź operacji rzepek.

Wśród pozostałych dolegliwości odnotowano problemy ze skórą, sfilcowaną i brudną sierść, przerośnięte pazury oraz obecność pcheł i kleszczy.

W wyjątkowo ciężkim stanie znajdował się jeden z odłowionych samców. Czworonóg miał silnie sfilcowaną sierść, a stan jego pyska i jamy ustnej wymagał natychmiastowej interwencji lekarza. Dopiero szczegółowe badania pozwolą ocenić pełną skalę jego problemów zdrowotnych.

Uratowane szpice są przewożone do lecznic weterynaryjnych, gdzie przejdą między innymi badania USG i konsultacje ortopedyczne. Konieczne mogą okazać się zabiegi chirurgiczne w przypadku złamań oraz wypadających rzepek. Lekarze muszą też dokładnie zbadać guzy u suczek i usunąć zęby tym psom, które cierpią na zaawansowane schorzenia jamy ustnej.

Przedstawiciele fundacji wyliczają, że pełna diagnostyka, leczenie oraz utrzymanie jednego czworonoga pochłonie około 5 tys. zł.

Porzucone szpice walczą o przetrwanie. Nocne przymrozki to śmiertelne zagrożenie

Najbardziej wystraszone szpice mogą koczować pod gołym niebem już od kilku dni. Nocne ochłodzenia są śmiertelnie niebezpieczne dla tak małych, wyczerpanych i zaniedbanych czworonogów. Psy są wystawione na działanie wiatru, wilgoci oraz niskich temperatur, a ewentualne złamania łap czy inne urazy dodatkowo utrudniają im poruszanie się i szukanie jedzenia.

Uczestnicy poszukiwań mają nadzieję, że głód zmusi pozostałe zwierzęta do podejścia bliżej zabudowań lub punktów z rozłożoną karmą. Największą przeszkodą wciąż jest jednak ich ogromny lęk i brak zaufania wobec ludzi.

Jak pomóc w poszukiwaniach szpiców? Fundacja Judyta apeluje o ostrożność

Przedstawiciele fundacji proszą, aby pod żadnym pozorem nie łapać wystraszonych czworonogów na własną rękę. Apel ten odnosi się zwłaszcza do szpiców uciekających przed ludźmi.

W przypadku zauważenia psa należy:

1. zapamiętać dokładne miejsce, w którym przebywa zwierzę,2. wykonać z bezpiecznego dystansu fotografię lub nagrać film,3. zanotować godzinę, o której widziano czworonoga,4. zaobserwować kierunek dalszej ucieczki psa,5. zgłosić te szczegóły organizacjom zaangażowanym w poszukiwania.

Zwierzęcia nie wolno gonić, okrążać ani próbować chwytać gwałtownymi ruchami. Spłoszony czworonóg może bowiem wybiec prosto pod koła samochodów na ruchliwej trasie lub zaszyć się jeszcze głębiej w lesie.

Obecnie Fundacja Judyta bardzo potrzebuje dodatkowego wsparcia w terenie. Do akcji przeszukiwania okolicznych pól i lasów mogą zgłaszać się wszystkie osoby dysponujące dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną.

Konflikt podczas akcji ratunkowej pod Warszawą. Próbowano wyrwać szpica wolontariuszowi

W trakcie poszukiwań doszło także do groźnego incydentu. Z relacji fundacji wynika, że nieznana osoba próbowała wyrwać wolontariuszowi drżącego szpica, którego ten chwilę wcześniej odnalazł w lesie. Działacze stanowczo przypominają, by nie zabierać odłowionych psów do domów na własną rękę i bez uprzedniego zgłoszenia, gdyż czworonogi muszą przejść kwarantannę, diagnostykę oraz profesjonalną ocenę stanu zdrowia.

Zwierzęta mogą być nosicielami chorób zakaźnych bądź pasożytów groźnych dla innych domowych pupili. Niezbędne jest również sporządzenie obdukcji weterynaryjnej, która posłuży jako dowód w sprawie o porzucenie i znęcanie się nad psami.

Doda ostro o porzuconych szpicach pod Warszawą. Piosenkarka uderza w pseudohodowle

Dramatyczna walka o życie psów pod Warszawą wywołała falę komentarzy w sieci, a najostrzej w tej sprawie wypowiedziała się znana piosenkarka Dorota „Doda” Rabczewska. Artystka od lat angażuje się w walkę o prawa zwierząt, a w styczniu br. jej interwencja doprowadziła do zamknięcia schroniska w Bytomiu.

„Dlaczego politycy nic nie robią z tymi pseudohodowlami? Dlaczego w tym kraju można prowadzić sobie biznes, sprzedawać szczeniaki za kilka tysięcy złotych, nie płacić żadnego podatku, a potem wyrzucić te psy do lasu na zbity pysk!? Pet-business tutaj kwitnie, od schronisk po pseudohodowle” - komentuje wściekła Doda w swoich mediach społecznościowych.

„Oddałabym wszystko, żeby mój pies żył, żebym mogła spotkać się z nim raz jeszcze, chociaż na chwilę, a takie sk*******y prowadza hodowle” - dodaje celebrytka.

Policja w Garwolinie o porzuconych szpicach. Funkcjonariusze czekają na zgłoszenie

Funkcjonariusze policji w rozmowie z „Super Expressem” przekazali, że dotychczas nie wpłynęło do nich żadne oficjalne zawiadomienie w sprawie błąkających się czworonogów.

„Nie mieliśmy do tej pory takiego zgłoszenia. Nie otrzymaliśmy także informacji, aby ktokolwiek widział wspominane szpice w okolicy” - przekazuje kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy KPP w Garwolinie.

Bardzo możliwe, że przedstawiciele fundacji złożą stosowne zawiadomienie na policję dopiero po zakończeniu akcji odławiania zwierząt.