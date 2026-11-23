Wieczorna dostawa do jednej z Biedronek w Wyszkowie zakończyła się kradzieżą. Palety z nowym asortymentem o łącznej wartości ponad 5 tys. zł, pozostawione na rampie załadunkowej bez żadnych zabezpieczeń, przyciągnęły uwagę dwóch mężczyzn. Daniel A. i Jacek L., znani już wcześniej organom ścigania, postanowili wykorzystać tę okazję, zabierając artykuły spożywcze, przemysłowe oraz alkohol!

Pracownicy nocnej zmiany, którzy zajmowali się wykładaniem towaru, zauważyli co prawda naruszoną paletę i rozsypane produkty, ale nie wzbudziło to ich podejrzeń. Posprzątali bałagan i kontynuowali pracę, nieświadomi, że właśnie doszło do kradzieży na dużą skalę.

Prawdziwy obraz sytuacji wyłonił się dopiero o siódmej rano. Zastępca kierownika sklepu wraz z pracownikiem ochrony odkryli, że z rampy zniknęła znaczna część towaru. Klucz do rozwiązania zagadki znajdował się na nagraniach z monitoringu, które zarejestrowały dwóch mężczyzn, od razu rozpoznanych przez personel.

Sprawcy nie tylko wynieśli towar, ale także „pożyczyli” cztery metalowe wózki sklepowe. To właśnie nimi, niczym pojazdami transportowymi, wywieźli swój łup pod osłoną nocy, kierując się w stronę swojej tymczasowej kryjówki.

Policyjny trop prowadzi do „Poloneza”

Policyjny trop szybko doprowadził funkcjonariuszy w zaskakujące miejsce, na teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Polonez”. To właśnie tam, na jednej z działek letniskowych, sprawcy urządzili sobie magazyn na skradzione mienie. Podczas przeszukania policjanci odzyskali znaczną część łupu.

Złodzieje wpadli. Przyznali się do winy

Daniel A. i Jacek L. zostali zatrzymani. W momencie ujęcia obaj byli nietrzeźwi, co mogło dodawać im odwagi podczas nocnej akcji. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty kradzieży.

Jak informuje Elżbieta Edyta Łukasiewicz, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli szczegółowe wyjaśnienia. Za swój nocny „skok” i nieudaną „imprezę” na działkach grozi im teraz kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.