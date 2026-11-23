Do dramatu doszło w niedzielę, 22 listopada, o godzinie 21.40 w miejscowości Mchówko pod Przasnyszem. Na prostym i pozbawionym oświetlenia odcinku drogi krajowej nr 57 panował już całkowity zmrok. W tych warunkach kierowca Audi Q5 rozpoczął wyprzedzanie innego pojazdu i potrącił 35-letniego pieszego, który szedł jezdnią.

Skutki zderzenia okazały się katastrofalne. Mimo przeprowadzonej akcji ratunkowej, życia 35-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego nie zdołano uratować i mężczyzna zmarł na miejscu wypadku. Samochodem kierował 19-latek. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alkomatem potwierdziło, że młody kierowca był trzeźwy.

Śmiertelne potrącenie pod Przasnyszem. Policja sprawdza, czy pieszy miał odblaski

Z ustaleń „Super Expressu” opartych na wstępnych informacjach policyjnych wynika, że tragicznie zmarły pieszy nie posiadał przy sobie żadnych elementów odblaskowych. Jest to niezwykle istotna okoliczność, biorąc pod uwagę fakt, że zdarzenie miało miejsce w nocy, na nieoświetlonym odcinku trasy poza terenem zabudowanym.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy 19-latek miał jakąkolwiek szansę na dostrzeżenie pieszego w porę oraz czy to właśnie brak odblasków doprowadził do tej tragedii. Oficer prasowa komendy w Przasnyszu poinformowała w rozmowie z „Super Expressem”, że obecnie jest zbyt wcześnie na wskazanie przyczyn wypadku, ponieważ czynności służb wciąż są w toku.

W miejscu wypadku przez długi czas pracowali funkcjonariusze policji, którzy wykonywali oględziny i zabezpieczali ślady. Śledztwo mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tego śmiertelnego potrącenia prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

Przy okazji tego zdarzenia mundurowi po raz kolejny przypominają, jak kluczowa dla bezpieczeństwa na drodze jest odpowiednia widoczność pieszych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy bardzo szybko robi się ciemno.

„Nawet niewielki odblask może sprawić, że pieszy zostanie zauważony przez kierującego z większej odległości” – podkreśla asp. Ilona Cichocka z przasnyskiej policji w oficjalnym komunikacie.

Śledczy będą teraz dokładnie weryfikować, czy w niedzielny wieczór to właśnie brak tego elementu zaważył na życiu pieszego. Na obecnym etapie postępowania nie rozstrzygnięto jeszcze, kto ponosi winę za ten śmiertelny wypadek.