Donald Tusk zapowiada krótszy czas przejazdu pociągów z Warszawy

W poniedziałek szef rządu wziął udział w gali zorganizowanej na 100-lecie PKP. W swoim przemówieniu Donald Tusk skupił się na nakładach finansowych w tym sektorze oraz na rezultatach unowocześniania sieci kolejowej. Wśród najważniejszych zapowiedzi znalazło się wyraźne skrócenie przejazdu na trasach łączących Warszawę z Krakowem i Katowicami.

„Wiem, że dzięki waszym wysiłkom, waszej pracy, będziemy mogli w przyszłym roku poniżej dwóch godzin jechać z Warszawy i do Krakowa, i do Katowic” – mówił szef rządu bezpośrednio do pracowników kolei. Donald Tusk dodał także, że za mniej więcej dwanaście miesięcy chętnie wybierze się z reprezentantami tego sektora w podróż pociągiem zmierzającym do stolicy Małopolski lub na Śląsk, aby osobiście przetestować zmodernizowane trasy.

Pociągi w Polsce pojadą z prędkością 250 km/h

Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że państwo kieruje obecnie ogromne fundusze na rozbudowę sieci torów. Jak zauważył, po okresie skupienia na budowie dróg przyszedł czas na traktowanie priorytetowo projektów modernizujących i poszerzających siatkę połączeń kolejowych. Na realizację tych zadań wyasygnowano 18 mld zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz 24 mld zł z budżetu Funduszu Spójności.

Zdaniem szefa rządu nasz kraj jest obecnie europejskim liderem pod względem wydatków na modernizację kolei. Polityk wspomniał też o inicjatywie „100 minut” oraz o wznawianiu ruchu pasażerskiego w miejscowościach, które w przeszłości zostały odcięte od sieci połączeń. W opinii Donalda Tuska pociągi zyskują na szybkości, punktualności i wygodzie, przez co rosnąca liczba pasażerów rezygnuje z jazdy samochodem na rzecz transportu szynowego.

„Pojedziemy z tą prędkością 250 (km/h) i w niecałe 2 godziny dojedziemy na Śląsk albo do Małopolski” – zadeklarował szef rządu.