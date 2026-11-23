Budynek przy ul. Księcia Janusza 62 w Warszawie projektowano według klasycznych założeń urbanistycznych epoki PRL, odsuwając go od jezdni i otaczając z dwóch stron pasami zieleni. Taki widok należy już jednak do przeszłości, ponieważ w 2025 roku deweloper wzniósł czteropiętrowy apartamentowiec na wąskim skrawku terenu bezpośrednio pod oknami dotychczasowych lokatorów. W efekcie ludzie bezpowrotnie stracili otwartą przestrzeń, dopływ promieni słonecznych oraz rozległy parking.

Po tamtej stronie mam pokoje, w których jest teraz naprawdę ciemno. Zawsze siadałam sobie i patrzyłam na zachód słońca. Teraz nie widzę nic poza murem − mówi reporterowi „Super Expressu” pani Jadwiga, mieszkanka trzeciego piętra.

Inwestycja ta powstała w pełni legalnie, gdyż miejscowy plan zagospodarowania od lat pozwalał w tym punkcie na taką zabudowę. Z kolei władze spółdzielni z własnej woli odsprzedały ten teren firmie deweloperskiej.

Z relacji wynika, że identyczny scenariusz może wkrótce zrealizować się po przeciwnej stronie budynku. Obowiązujący plan miejscowy pozwala bowiem na wzniesienie bloku mieszkalnego mierzącego do 20,5 metra wysokości dokładnie tam, gdzie obecnie funkcjonują zielony skwer, plenerowa siłownia oraz plac zabaw. Latem 2026 roku emocje lokatorów sięgnęły zenitu po doniesieniach o planach zbycia tej parceli przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Koło”. Zebranie informacyjne w tej kwestii zwołano w samym środku wakacji, dając ludziom zaledwie pięć dni na zapoznanie się z terminem.

Blok ma powstać nie tylko tutaj, ale również na placu zabaw, tam, gdzie my mieszkamy. Mają powstać dwa budynki. To będzie masakra − mówi zrezygnowana pani Agnieszka.

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SM „Koło” w Warszawie wyceniła działkę przy ul. Lędzkiej. Czy dojdzie do sprzedaży?

Głosy zaniepokojonych mieszkańców skłoniły dziennikarzy „Super Expressu” do wysłania pytań bezpośrednio do zarządu SM „Koło” w sprawie dalszych losów terenu przy ul. Lędzkiej. Kwestie dotyczyły między innymi ewentualnych negocjacji z deweloperami, wyceny gruntu, zamiarów sprzedażowych oraz przyszłości istniejącej infrastruktury rekreacyjnej. Władze instytucji przedstawiły w tej sprawie bardzo konkretne stanowisko.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO" nie planuje obecnie sprzedaży działki ewidencyjnej nr 8/3 przy ul. Lędzkiej − przekazali przedstawiciele zarządu.

Taka deklaracja nie przekreśla jednak faktu, że kwestia spieniężenia tego gruntu była już wcześniej brana pod uwagę. Przedstawiciele spółdzielni tłumaczą, że temat potencjalnej transakcji poruszano z mieszkańcami na Walnych Zgromadzeniach Członków w czerwcu 2025 oraz czerwcu 2026 roku. Dodatkowo zorganizowano bezpośrednie spotkania dla lokatorów z sąsiadujących z parcelą bloków na kolonii „Brożka”, które miały miejsce 27 lipca i 28 września 2026 roku.

Na tych zebraniach władze spółdzielni miały przedstawiać aktualny stan prawny i finansowy podmiotu, a także przypominać o konieczności wywiązania się z zatwierdzonego sądownie układu z wierzycielami oraz omawiać opcje pozyskania środków na spłatę długów. Zaprezentowano wówczas również harmonogram potencjalnych kroków wobec posiadanych przez instytucję gruntów.

W rozmowie z „Super Expressem” zarząd gwarantuje, że pozbycie się terenu przy ul. Lędzkiej traktuje jako absolutną ostateczność. Pojawia się tu jednak bardzo ważny wątek, gdyż władze spółdzielni przyznały, że wspomniana nieruchomość doczekała się już oficjalnej wyceny. Zarząd kategorycznie wypiera się przy tym prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z deweloperami czy innymi chętnymi na zakup. W przesłanym stanowisku zaznaczono wyraźnie, że sam fakt oszacowania wartości gruntu nie jest równoznaczny z decyzją o jego zbyciu.

W sytuacji, gdyby kierownictwo ostatecznie postanowiło sprzedać parcelę, cała procedura zostanie przeprowadzona w oparciu o wewnętrzne regulaminy spółdzielni. Stosowne ogłoszenie przetargowe pojawi się wtedy na oficjalnej witrynie SM „Koło” oraz we właściwych serwisach internetowych. Nad przebiegiem transakcji czuwać będzie powołana z członków Rady Nadzorczej specjalna Komisja ds. Nieruchomości.

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Uchwała SM „Koło” z 2019 roku a sprzedaż działki przy ul. Lędzkiej

Udzielając odpowiedzi redakcji „Super Expressu”, władze spółdzielni powołały się także na dokument przegłosowany przez członków na Walnym Zgromadzeniu w 2019 roku. Ówczesna uchwała dawała zielone światło na sprzedaż bądź zamianę gruntu przy ul. Lędzkiej, ewentualnie na rozwiązanie umowy dotyczącej użytkowania wieczystego tej parceli. Zarząd utrzymuje, opierając się na ekspertyzie kancelarii prawnej, że zapisy te wciąż stanowią ważną podstawę do zbycia nieruchomości.

Sonda Czy znasz kogoś, kto został oszukany przez dewelopera? Tak Nie

Olbrzymie długi SM „Koło” w Warszawie. Brakuje milionów złotych

Rozważania władzy spółdzielni na temat ewentualnego spieniężenia gruntów stają się zrozumiałe w obliczu fatalnej kondycji budżetowej SM „Koło”. Instytucja ta od wielu lat zmaga się z potężnym kryzysem finansowym, który niemal doprowadził ją do całkowitego bankructwa.

Szokującą skalę nadużyć obnażyła kontrola zlecona po dymisji wieloletniego prezesa tego podmiotu. Z wyliczeń audytorów wynika, że wadliwe transakcje i wydatki mogły uszczuplić kasę spółdzielni o minimum 23 miliony złotych. Kontrolerzy natrafili między innymi na ślady zaniżania cen sprzedawanych lokali oraz regulowania faktur za fikcyjne usługi. Dodatkowo, chociaż lokatorzy systematycznie opłacali swoje składki, na koncie funduszu remontowego doliczono się luki w wysokości aż 9,7 miliona złotych.

Dodatkowym obciążeniem dla budżetu jest sądowe zobowiązanie do uregulowania wielomilionowego zadłużenia, które rozpisano na osiem lat w systemie 32 rat kwartalnych.

Kierownictwo spółdzielni przyznaje, że wywiązanie się z zatwierdzonego przez sąd porozumienia z wierzycielami stanowi obecnie absolutny priorytet dla zarządu. Przedstawiciele instytucji deklarują ciągłe poszukiwanie alternatywnych źródeł pokrycia tych zobowiązań, traktując sprzedaż parceli przy ul. Lędzkiej jako ostateczną deskę ratunku.

Mieszkańcy Woli bronią placu zabaw i stuletniego dębu przed deweloperem

Z perspektywy samych mieszkańców problem wykracza jednak daleko poza tabelki finansowe spółdzielni, gdyż stawką jest likwidacja terenów zielonych i miejsc do wypoczynku. Lokatorzy zwracają uwagę na odczuwalne obniżenie wartości rynkowej własnych lokali i czują się oszukani przez podmiot, który z założenia powinien chronić ich dobra.

Spółdzielnia nas sprzedała za ten kawałek ziemi. Poprzedni prezes narobił mnóstwo długów. Niesamowity złodziej − mówi bez ogródek pani Krystyna, która mieszka w bloku od 1973 roku.

Wtóruje jej pani Teresa: Ale wie pan, co jest najgorsze? To, że te mieszkania straciły na wartości. To jest najgorsze.

Wizja wzniesienia kolejnego budynku na sąsiednim skwerze rodzi jeszcze jedną bardzo poważną przeszkodę natury przyrodniczej. Lokatorzy alarmują, że w miejscu potencjalnego placu budowy znajduje się stuletni dąb, mający według ich wiedzy status lokalnego zabytku. Nowy apartamentowiec musiałby wyrosnąć w odległości zaledwie kilkunastu metrów od tego wiekowego okazu.

Tego dębu nie wolno ruszyć. Nie ma o tym mowy. A my będziemy mieli blok tuż pod oknami − podsumowuje pan Kazik.

Chociaż na ten moment kierownictwo SM „Koło” zarzeka się, że nie zamierza sprzedawać gruntu ani ingerować w układ okolicznego terenu, temat nie został zamknięty raz na zawsze. Mieszkańcy wciąż żyją w niepewności i zastanawiają się, czy zielony skwer z siłownią i placem zabaw przetrwa, czy też ostatecznie zostanie zastąpiony przez kolejny budynek mieszkalny.