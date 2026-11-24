Ks. Rafał Główczyński szokował i pomagał. Kim jest „Ksiądz z Osiedla”?

W całym kraju wielokrotnie dyskutowano o poczynaniach ks. Rafała Główczyńskiego. Duchowny zyskał ogromną rozpoznawalność w internecie, gdzie często z humorem poruszał kwestie wiary, budowania relacji czy dylematów młodego pokolenia. Ponieważ nie unikał trudnych zagadnień w sieci, jego nieszablonowe inicjatywy regularnie stawały się powodem gorących sporów.

Kapłan zdecydował się nawet na udział w głośnym formacie stacji TVN „The Traitors. Zdrajcy”, gdzie reguły gry wymuszają na uczestnikach stosowanie kłamstw oraz manipulacji w celu wyeliminowania rywali. Potencjalną nagrodę finansową zamierzał przekazać na rozbudowę własnych projektów społecznych. Jeszcze większe poruszenie wywołała jego rejestracja na platformie OnlyFans, powszechnie kojarzonej z materiałami o charakterze erotycznym. Tym niestandardowym ruchem duchowny chciał zdobyć fundusze na dalszą działalność pomocową.

Medialny szum wokół kapłana przekładał się jednak na realne inicjatywy, które służyły szerokiemu gronu odbiorców.

W Piastowie oraz w Warszawie duchowny otworzył klubokawiarnie działające pod szyldem „Cyrk Motyli”, z których jedna zajęła lokal po byłej agencji towarzyskiej. W punktach tych zrezygnowano ze standardowego cennika, a goście płacili dokładnie tyle, na ile pozwalał im domowy budżet. Na miejscu regularnie odbywały się imprezy dla młodzieży, koncerty, akcje dobroczynne czy potańcówki dedykowane seniorom. Ksiądz wspierał także młodych w gromadzeniu funduszy na pielgrzymki oraz rozmaite wyjazdy.

Duchowny miał w zanadrzu kolejne plany rozwojowe. Zamierzał stworzyć ośrodek rekolekcyjny na należącej do Portugalii Maderze, a także zainwestować w wiślaną barkę z myślą o potrzebujących, która pełniłaby funkcję nowego centrum spotkań i wsparcia. Aby wypromować zbiórkę funduszy na zakup jednostki pływającej, kapłan chwytał się tak niecodziennych prac jak czyszczenie przenośnych toalet.

Choć nic nie zapowiadało zahamowania tych projektów, ostatnie kroki podjęte przez władze zakonne postawiły dalsze losy inicjatyw duchownego pod wielkim znakiem zapytania.

Ks. Rafał Główczyński przeniesiony do Trzebnicy. Ostra reakcja duchownego

Zgodnie z postanowieniem przełożonych zakonnych, 1 listopada ks. Rafał Główczyński wyjechał z Piastowa, aby objąć nowe obowiązki w Międzynarodowym Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Wieść o tej zmianie wywołała falę komentarzy wśród wiernych. Sam kapłan zareagował ogromnym wzburzeniem na oficjalny komunikat władz swojego zgromadzenia, w którym opisano kulisy jego przeprowadzki.

„WKUR*IŁEM SIĘ!!! Przepraszam za słownictwo, ale jak czytam OŚWIADCZENIE moich przełożonych, to inaczej nie potrafię” – grzmiał na Facebooku.

W swoim wpisie wytknął zwierzchnikom zakonnym brak chęci do rozmowy, mijanie się z prawdą oraz brak jakiegokolwiek wsparcia. Zapewniał przy tym, że regularnie raportował przełożonym swoje zamierzenia, a jako dowód w tej sprawie dysponuje zapisami korespondencji elektronicznej.

„Jestem księdzem, który chciał coś dla ludzi zrobić, parę rzeczy mi się udało i chyba to zaczęło przeszkadzać” – stwierdził rozgoryczony duchowny.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy aktywność medialnego kapłana faktycznie ciążyła władzom zakonu i czy jego nieszablonowe projekty budziły sprzeciw innych duchownych. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy bezpośrednio prowincjała Polskiej Prowincji Salwatorianów, ks. Józefa Figiela.

Salwatorianie blokują plany ks. Główczyńskiego. Chodzi o barkę i Maderę

Jak dowiedział się „Super Express”, decyzję o zmianie parafii przekazano ks. Rafałowi już w marcu. Z relacji prowincjała wynika, że na własny wniosek kapłan uzyskał zgodę na przedłużenie pobytu w Piastowie do listopada, co miało mu umożliwić przekazanie zarządu nad klubokawiarniami osobom świeckim. Sam zainteresowany podważa jednak stanowisko zwierzchników w kwestii tego, jak ustalano datę jego przeprowadzki.

Przełożeni zakonu nie blokowali natomiast samego pomysłu, aby stworzone przez księdza punkty gastronomiczno-spotkaniowe przeszły pod opiekę świeckich gospodarzy.

„Ze strony przełożonych nie było absolutnie żadnego sprzeciwu w tej materii, a wręcz przeciwnie” – przekazał „Super Expressowi” ks. Józef Figiel SDS.

Zupełnie inaczej zwierzchnicy salwatorianów ocenili dalsze plany inwestycyjne swojego podwładnego. Władze zgromadzenia nie tylko wstrzymały akceptację dla nowych projektów, ale wydały kategoryczny zakaz finalizowania zapowiadanych transakcji.

„Otrzymał wręcz wyraźny zakaz zakupu zarówno barki jak i nieruchomości na Maderze. W związku z tym zgromadzenie zakonne w żaden sposób nie może być łączone z tymi pomysłami i ewentualną ich realizacją” – podkreślił prowincjał.

Z czego wynikała tak stanowcza postawa władz zakonnych i dlaczego duchowny, którego dotychczasowe projekty społeczne cieszyły się dużym zainteresowaniem, został powstrzymany przed realizacją kolejnych inicjatyw?

„Niektóre z tych pomysłów i form ich realizacji znajdują w zarządzie prowincji aprobatę, inne natomiast nie” – tłumaczy nam ks. Józef Figiel.

Zwierzchnik salwatorianów zwraca uwagę, że obowiązkiem zarządu jest dbanie o aktualne dobro tak poszczególnych kapłanów, jak i całej wspólnoty zakonnej. Jednocześnie kategorycznie zaznacza, że za przenosinami ks. Rafała nie stały żadne uchybienia natury finansowej bądź moralnej.

Chociaż wielokrotnie dopytywaliśmy o szczegóły tej sprawy, przełożeni nie sprecyzowali, które dokładnie elementy działalności popularnego księdza lub metody ich wdrażania budziły ich sprzeciw.

„Ksiądz z Osiedla” z zakazem medialnym. Nie może organizować zbiórek

Skierowanie do pracy w Trzebnicy okazało się zaledwie początkiem restrykcji, które bezpośrednio uderzyły w fundamenty dotychczasowej aktywności „Księdza z Osiedla”. Przez długi czas kapłan opierał swoje projekty na zasięgach w sieci, dzięki którym angażował wiernych do działania i gromadził fundusze na nowe cele. Obecnie decyzją władz zakonnych stracił dostęp do tych narzędzi.

„Ks. Rafał Główczyński SDS otrzymał zakaz jakiejkolwiek działalności w mediach, w tym społecznościowych. Otrzymał także zakaz organizowania i uczestniczenia w jakichkolwiek zbiórkach pieniężnych” – potwierdza w rozmowie korespondencyjnej z „Super Expressem” prowincjał.

Na ten moment nie określono nawet ram czasowych, w jakich popularny duchowny będzie musiał stosować się do nałożonych restrykcji.

„Na chwilę obecną nie mogę określić końca obowiązywania tych ograniczeń oraz warunków, które Ksiądz Rafał Główczyński musiałby spełnić, aby zostały cofnięte” – przyznaje ks. Józef Figiel.

Nałożone obostrzenia całkowicie paraliżują publiczną aktywność kapłana. Jeśli nie chce naruszyć polecenia zwierzchników, nie ma prawa nawet skomentować w sieci doniesień na własny temat.

Wbrew tym rygorom duchowny postanowił jednak opublikować oświadczenie. Wyraził w nim skruchę za użyte wcześniej przekleństwa, ale jednocześnie podtrzymał wszystkie pretensje skierowane pod adresem władz zgromadzenia.

„Publikuję ten post z poczucia bezsilności. Zanim to napisałem spędziłem godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu, Różańcu, Eucharystii” – wyznał na Facebooku.

Spór o posłuszeństwo w zakonie. Ks. Rafał Główczyński obawia się kary

Mimo że kapłan otwarcie pisze o bezradności wobec zablokowania jego inicjatyw, zwierzchnicy salwatorianów nie traktują zaistniałej sytuacji w kategoriach otwartego konfliktu. W przesłanych nam wyjaśnieniach władze zgromadzenia regularnie akcentują natomiast temat zakonnego posłuszeństwa.

„Samo poinformowanie przełożonych zakonnych o swoich planach, nie upoważnia żadnego zakonnika do tego, aby je realizować. Zwyczajnie potrzebuje na to zgody, a w przypadku jej braku lub zakazu, po prostu nie może swoich planów realizować na własną rękę” – podkreśla ks. Józef Figiel.

Prowincjał zwraca również uwagę na konkretne reguły, które wiążą każdego duchownego po złożeniu ślubów w zgromadzeniu.

„Zakonnik decydując się na złożenie ślubów zakonnych, podejmuje w nich zobowiązanie do przyjęcia także odmownych decyzji przełożonych w duchu posłuszeństwa” – zaznacza prowincjał.

Kwestię podporządkowania się zwierzchnikom skomentował już wcześniej także sam „Ksiądz z Osiedla”, który ujętymi w krótkim wpisie słowami podsumował swoje położenie.

„Ślubowałem posłuszeństwo. Ale nie milczenie” – napisał.

Kapłan ma pełną świadomość, że ignorowanie zakazu medialnego i publikowanie wpisów wbrew woli przełożonych może ściągnąć na niego surowe sankcje dyscyplinarne.

„Zostanę przykładnie ukarany albo ktoś/coś wpłynie na moich przełożonych i w końcu bez uprzedzeń z sobą porozmawiamy, przeprosimy wszystkich za zgorszenie i zaczniemy na nowo” – wyznał.

Co dalej z inicjatywami „Księdza z Osiedla”? Przyszłość projektów

W obliczu obecnych problemów ks. Rafał nie rezygnuje jednak ze swoich planów. Nadal zamierza otwierać nowe punkty integracji, wspierać młodych ludzi w budowaniu relacji z Bogiem, a także urządzać zbiórki charytatywne i potańcówki dla najstarszych. Duchowny nie porzucił też myśli o stworzeniu arki dla potrzebujących, którą chciałby zorganizować na kupionej w tym celu barce wiślanej.

Ma jednak świadomość, że realizacja tych zamierzeń jest obecnie całkowicie uzależniona od woli władz jego zakonu.

„Ale nie zrobię nic, jeżeli serca przełożonych pozostaną zamknięte” – przyznał w jednym ze swoich wpisów.

Dzisiaj trudno wyrokować, czy „Ksiądz z Osiedla” otrzyma jeszcze szansę na wznowienie projektów społecznych w dawnym kształcie. O ile same klubokawiarnie mają działać dalej pod nadzorem świeckich gospodarzy, o tyle losy nowych pomysłów kapłana pozostają całkowicie nieznane.

Całe zamieszanie wykracza jednak daleko poza wewnętrzny problem jednego zakonnika i jego relacji ze zwierzchnikami. Za inicjatywami ks. Rafała kryją się bowiem konkretni beneficjenci, w tym potrzebujący pomocy, samotni seniorzy szukający towarzystwa oraz młodzież, która zyskała własną przestrzeń. Ostatecznie to właśnie ci ludzie mogą najbardziej odczuć konsekwencje decyzji, które zapadły za zakonnymi murami.