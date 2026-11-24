Przed fabryką LG, w której planowane są największe redukcje etatów, Mateusz Morawiecki zorganizował konferencję prasową. W południe były szef rządu odbył także spotkanie z rolnikami z powiatu mławskiego na terenie Miejskiego Domu Kultury. Polityk podkreślał, że zwolnienia mają dotknąć głównie Polaków pracujących na stałych etatach, podczas gdy w firmie pozostaną cudzoziemcy rekrutowani przez agencje zatrudnienia.

„Moim zdaniem to jest skandal, że zwalniani są pracownicy, polscy pracownicy tutaj w Mławie, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. Mówię do rządzących: rujnujecie gospodarkę, likwidujecie miejsca pracy. Tutaj trzeba przyciągnąć branżowych inwestorów. Tu trzeba podać ulgi podatkowe” – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Mateusz Morawiecki.

Pracownicy LG w Mławie obawiają się utraty pracy i problemów finansowych

Rozmawiający z dziennikarzami „Super Expressu” pracownicy zakładu LG wciąż nie mają pewności, czy ich nazwiska trafią na tworzone właśnie listy osób do zwolnienia. Zatrudnieni unikają pokazywania twarzy w mediach z obawy przed konsekwencjami. Wielu z nich związało się z mławską fabryką na długie lata, a obecnie nie ma pojęcia, skąd za kilka miesięcy weźmie środki na życie.

„Co ja tu będę się wyrywał? Jak coś powiem, pokażę twarz, to mnie pierwszego zwolnią. Boję się, mam kredyt, rodzinę na utrzymaniu” – przyznaje spotkany pod zakładem pan Roman.

Wśród załogi jest też pani Ania z Ukrainy, która wspólnie z mężem pracuje w fabryce LG od czterech i pół roku.

„Jeżeli zostanę zwolniona, wyjeżdżam stąd. Boimy się wszyscy” – ucina krótko kobieta.

Trudne położenie załogi fabryk może błyskawicznie uderzyć w pozostałych mieszkańców miasta. Pracująca w lokalnym sklepie z odzieżą dziecięcą 29-letnia Angelika Wydrunia obawia się wystąpienia efektu domina w mławskiej gospodarce.

„Jeżeli tysiąc osób straci źródło utrzymania, z rynku mogą zacząć znikać również sklepy i punkty usługowe. To dramat. Sama mam dwójkę dzieci na utrzymaniu, już pracuję na dwa etaty, w sklepie i jako przedstawiciel kredytowy” – tłumaczy matka dwójki dzieci.

Skala zwolnień grupowych w Mławie. LG Electronics i inne firmy redukują etaty

Z oficjalnych danych Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wynika, że wpłynęły już zgłoszenia dotyczące zamiaru zwolnienia 759 pracowników. Największą redukcję, obejmującą 460 osób, zapowiedziało LG Electronics. Pracę może stracić także 131 zatrudnionych w Top Run Poland, 88 w Heesung Electronics Poland oraz 80 w Curtis Evoplast, przy czym dwa z wymienionych podmiotów zamierzają całkowicie zamknąć swoje mławskie oddziały. Proces ten zaplanowano na przełom 2026 i 2027 roku, a główna fala odejść w samym LG ma nastąpić między końcem stycznia a końcem marca.

Jak wynika z wcześniejszych ustaleń „Super Expressu”, faktyczna liczba osób pozbawionych pracy może być znacznie wyższa. Oficjalne wyliczenia urzędników mogą bowiem pomijać personel zatrudniony za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Trudno oszacować, jak duża grupa tych pracowników straci źródło dochodu, ale w sumie problem może dotknąć przeszło tysiąc osób.

„Dzwonią do mnie ludzie, którzy są przerażeni. Co mają zrobić ludzie koło 50–60 lat, którzy nagle tracą zatrudnienie?” – relacjonuje w rozmowie z „Super Expressem” mławski radny Kamil Przybyszewski.

Największe obawy budzi przyszłość najstarszej grupy zatrudnionych. Osoby z kilkunastoletnim lub nawet kilkudziesięcioletnim stażem pracy w lokalnych zakładach stają przed koniecznością poszukiwania nowego zajęcia, które pozwoli im utrzymać bliskich. Dla wielu z nich wizja budowania ścieżki zawodowej całkowicie od zera jest trudna do zaakceptowania.

Radny Przybyszewski zwraca też uwagę na ryzyko lokalnej zapaści gospodarczej. Inne firmy planujące cięcia etatów ściśle współpracują z fabryką LG, więc ograniczenie produkcji przez głównego gracza bezpośrednio uderza w jego podwykonawców. Likwidacja setek stanowisk odbije się rykoszetem na miejscowym handlu, gastronomii i małym biznesie. Spadek liczby zarabiających mieszkańców oznacza mniejszy ruch w sklepach i spadek przychodów, co może doprowadzić do zamykania kolejnych punktów usługowych.

Samorządowiec zestawia obecną sytuację Mławy z historią amerykańskiego Detroit, które w przeszłości opierało swój rozwój na branży motoryzacyjnej. Istnieje ryzyko, że mazowieckie miasto również zacznie tracić mieszkańców, a poważne problemy głównego pracodawcy wywołają falę bankructw wśród mniejszych przedsiębiorstw.

Na narastający kryzys zwraca uwagę również inny z mławskich radnych, Zbigniew Ruszkowski.

„Ludzie z Mławy od kilku miesięcy dzwonią do mnie i pytają, czy nie słyszałem o jakiejś pracy?” – mówi dziennikarzom samorządowiec.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie Witold Żerański informuje, że bezrobocie w powiecie osiągnęło już poziom 7,2 proc., co wyraźnie przewyższa średnią dla całego województwa mazowieckiego. Według prognoz urzędników na początku kolejnego roku wskaźnik ten jeszcze wzrośnie.

Lokalny urząd pracy organizuje już wsparcie dla osób tracących etaty, oferując im szkolenia oraz pomoc doradców zawodowych. Instytucja złożyła też wniosek do ministerstwa o przyznanie dodatkowych funduszy na ten cel.

Mateusz Morawiecki o przyczynach zwolnień. Krytykuje Zielony Ład i Orlen

Redukcje etatów nie ograniczają się wyłącznie do Mławy. W województwie warmińsko-mazurskim z kryzysem zmagają się firmy z sektora meblarskiego i drzewnego, czego przykładem są zwolnienia w zakładach IKEA w Lubawie oraz Wielbarku. Kolejne zakłady decydują się na zmniejszenie skali działania lub całkowitą likwidację, a na rynku narasta lęk przed relokacją fabryk do państw o niższych kosztach produkcji.

Dziennikarze „Super Expressu” zapytali Mateusza Morawieckiego, czy obecne problemy gospodarcze nie wynikają także z prowadzonej przez niego polityki oraz zaakceptowania Zielonego Ładu.

„Nigdy nie było mojej zgody na Zielony Ład. Zielony Ład niszczy teraz miejsca pracy. Mamy jedne z najdroższych cen energii w Polsce” – ripostuje były szef rządu.

Polityk kieruje też oskarżenia w stronę koncernu Orlen, zarzucając mu utrzymywanie zawyżonych stawek za gaz. W jego ocenie to właśnie drastyczne ceny energii wpędzają polskie firmy w kłopoty.

„Orlen łupi Polaków. Kupuje gaz po 100 zł za megawatogodzinę, a sprzedaje po 400–450. To jak mają nie padać zakłady w Mławie i w całej Polsce” – podsumowuje w rozmowie z „Super Expressem” Mateusz Morawiecki.

Niezależnie od politycznych sporów o odpowiedzialność za kryzys, dla lokalnej społeczności kluczowa jest kwestia przetrwania najbliższych miesięcy. Mieszkańcy Mławy chcą przede wszystkim wiedzieć, czy znajdą nowe zatrudnienie umożliwiające im utrzymanie rodzin.