Koszmar w warszawskiej szkole. 21-latka zaatakowała nożem przypadkowe osoby. Jest reakcja dyrekcji!

W sobotę, 10 października, w budynku szkoły policealnej zlokalizowanej przy ulicy Mińskiej doszło do mrożącego krew w żyłach incydentu. Bezpośrednio przed wejściem do szkolnego sekretariatu 21-letnia uczennica wyciągnęła nóż i zaatakowała trzy zupełnie przypadkowe kobiety. Poszkodowane, którymi okazały się dwie 17-latki oraz jedna 24-latka, pojawiły się w placówce wyłącznie po to, aby złożyć dokumenty rekrutacyjne. Jedna z najmłodszych ofiar doznała ran ciętych przedramienia i musiała zostać natychmiast przetransportowana do szpitala. Jak potwierdzono, napastniczka nie znała wcześniej żadnej z zaatakowanych osób.

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Atak nożowniczki w Warszawie. Bohaterska interwencja pracownika placówki

Sytuacja mogła zakończyć się o wiele gorzej, gdyby nie błyskawiczna reakcja jednego z zatrudnionych w budynku mężczyzn. Pracownik szkoły bez wahania rzucił się na agresywną kobietę, obezwładnił ją i skutecznie odebrał jej niebezpieczne narzędzie. Dzięki jego odważnej postawie udało się przerwać napaść i najprawdopodobniej zapobiec jeszcze większej tragedii.

Na miejsce natychmiast wezwano policyjny patrol, który zatrzymał 21-letnią sprawczynię. Jak poinformował komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, ujęta kobieta zupełnie nie współpracowała z mundurowymi i nie chciała zdradzić powodów swojego brutalnego zachowania. Na obecnym etapie prowadzonych czynności śledczy nie dostrzegają powiązania tego dramatu z innymi incydentami, do których dochodziło w polskich szkołach.

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Młoda agresorka usłyszy niezwykle poważne zarzuty. Odpowie m.in. za usiłowanie pozbawienia życia trzech osób, a także za kierowanie gróźb karalnych oraz naruszenie nietykalności cielesnej interweniującej policjantki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za próbę morderstwa 21-latka może trafić za kratki nawet na resztę swojego życia.

W obliczu tych przerażających wydarzeń dyrekcja warszawskiej szkoły opublikowała oficjalny komunikat skierowany do swojej społeczności. Władze placówki podkreśliły, że doskonale rozumieją powszechne obawy, jednak stanowczo zaapelowały o zachowanie zdrowego rozsądku i nieuleganie niepotrzebnej panice nakręcanej przez doniesienia medialne.

− Rzeczywiste zdarzenia, nawet bardzo poważne, nie zawsze są przedstawiane w mediach w sposób, który pozwala odbiorcy spokojnie i racjonalnie ocenić skalę zagrożenia. Powtarzające się alarmujące nagłówki, sensacyjne przekazy i niezweryfikowane informacje mogą nasilać lęk oraz tworzyć wrażenie, że niebezpieczeństwo jest powszechne i bezpośrednie. Nie oznacza to, że lekceważymy wydarzenia ostatnich dni. Przeciwnie, traktujemy je z należytą powagą.

W wiadomości władze edukacyjne jednocześnie zaznaczyły, że absolutnym priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim przebywającym w budynku. W okolicach placówki wdrożono wzmożone działania policji, a cała kadra pracownicza została zobligowana do zachowania maksymalnej czujności na każdym kroku.