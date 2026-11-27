Śledztwo ws. podpalenia na Krakowskim Przedmieściu

Ruszyło śledztwo w sprawie samopodpalenia obywatela Ukrainy na Krakowskim Przedmieściu. Co istotne dla całej sprawy postępowanie prowadzone jest w kierunku doprowadzenia do samobójstwa. Sugerować to może udział w całej sprawie osób trzecich, które mogły wpływać na decyzję 22-letniego mężczyzny o podjęciu desperackiego kroku.

Młody Ukrainiec w dalszym ciągu w ciężkim stanie przebywa w szpitalu - jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Ma rozległe poparzenia rąk, dłoni i twarzy.

Prokuratura gromadzi materiał dowodowy:

- Zabezpieczana jest aktualnie dokumentacja medyczna, będziemy chcieli uzyskać w najbliższym czasie niezbędne opinie, które pozwolą nam wyjaśnić, dlaczego doszło do takiego zdarzenia - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba.

Samopodpalenie w centrum Warszawy

22-latek w środę, 25 listopada podpalił się na przeciwko Pałacu Prezydenckiego przed wejściem do budynku Ministerstwa Kultury, oblewając się wcześniej łatwopalną substancją. Jako pierwsi na pomoc ruszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz przypadkowi przechodnie. Dzięki temu, że w pobliżu znajdował się zespół ratownictwa medycznego, poszkodowany błyskawicznie otrzymał wsparcie, co być może spowodowało, że przeżył to dramatyczny zdarzenie.

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że mogła być to forma protestu w sprawie traktowania Ukraińców w Polsce. Inna badana przez śledczych wersja zdarzeń dotyczy osobistych problemów studenta na Politechnice Częstochowskiej, której mogły doprowadzić go do próby samobójczej.

Gdzie szukać wsparcia w kryzysie psychicznym? Bezpłatne numery pomocowe

Osoby, które przeżywają trudności i myślą o odebraniu sobie życia lub chcą pomóc komuś zagrożonemu samobójstwem, mogą skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 – całodobowy – Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 – całodobowy – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – całodobowy – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 – całodobowy – Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 – całodobowy – Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

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