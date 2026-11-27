Gdzie najłatwiej umówić się do lekarza?

Dostęp do lekarzy specjalistów nie wygląda tak samo w całym kraju. Pokazuje to analiza przygotowana przez platformę ZnanyLekarz, która porównała sytuację w 16 województwach. Pod uwagę wzięto odsetek lekarzy posiadających kalendarze wizyt stacjonarnych, u których można było znaleźć przynajmniej jeden wolny termin w ciągu najbliższych siedmiu dni.

Mazowieckie na pierwszym miejscu

Najlepszy wynik uzyskało województwo mazowieckie. W analizowanym okresie aż 70,1 proc. specjalistów miało tam możliwość przyjęcia pacjenta w ciągu tygodnia. Tuż za nim znalazło się województwo dolnośląskie z wynikiem 70 proc. Podium zamknęło lubelskie, gdzie odsetek ten wyniósł 69,3 proc. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się dalsza część rankingu, całość znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W którym województwie najłatwiej umówić wizytę u specjalisty? Porównano 16 regionów Polski

16

Ginekolodzy i położnicy z największą dostępnością. Z tymi specjalistami jest trudniej

Sama lokalizacja to jednak nie wszystko. Duże znaczenie ma również to, do jakiego lekarza chcemy się dostać. Analiza dziesięciu najczęściej wyszukiwanych specjalizacji pokazała, że pod względem dostępności najlepiej wypadają ginekolodzy i położnicy. W aż 15 województwach to właśnie w tej grupie można było znaleźć najwięcej lekarzy z wolnymi terminami w ciągu najbliższego tygodnia.

Znacznie trudniej wygląda sytuacja w przypadku gastroenterologów i endokrynologów. Ci pierwsi zajęli ostatnie miejsce pod względem liczby lekarzy z dostępnymi terminami w sześciu województwach. Endokrynolodzy znaleźli się na końcu zestawienia w czterech regionach.