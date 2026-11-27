Akt oskarżenia dla Patryka R. i Piotra B. Piracki rajd w Łomiankach

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ przekazała 6 listopada akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie. Na ławie oskarżonych zasiądą kierujący Audi Patryk R. oraz jego pasażer Piotr B.

Sprawa dotyczy tragicznego zdarzenia z 12 kwietnia na drodze krajowej numer 7 na wiadukcie nad ulicą Brukową w Łomiankach. Samochód marki Audi poruszał się wówczas ulicą Kolejową w stronę Warszawy.

Z ustaleń śledczych wynika, że Patryk R. zmieniał pasy ruchu bez włączania kierunkowskazów i rażąco przekroczył dozwoloną prędkość. W miejscu z ograniczeniem do 70 km/h pędził znacznie powyżej 101 km/h.

Taki styl jazdy prokuratura określa jako „slalom”. Według oskarżyciela kierowca stwarzał w ten sposób zagrożenie dla podróżujących w obu kierunkach.

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Przebieg wypadku na drodze krajowej numer 7. Sześć rozbitych aut

Kierujący Audi miał podjąć próbę wjechania przed jadącą w tę samą stronę Toyotę. Wówczas uderzył w to auto, spychając je z dotychczasowego toru jazdy.

Siła uderzenia wybiła Toyotę w powietrze. Pojazd przeleciał nad barierami oddzielającymi jezdnie i kilkukrotnie koziołkował. Po drugiej stronie drogi zderzył się z innym Audi oraz BMW, natomiast oderwane elementy uszkodziły jeszcze Toyotę, Hondę i Renault.

W zdarzeniu brało udział w sumie sześć pojazdów.

Tragiczny bilans wypadku w Łomiankach. Zginęły trzy młode osoby

W rozbitej Toyocie znajdowała się trójka młodych ludzi, którzy wracali z niedzielnego pikniku. Pasażerowie, czyli 19-letnia kobieta oraz 15-letni chłopiec, zginęli na miejscu.

Prowadzący auto 20-latek doznał rozległych obrażeń ciała. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy młody mężczyzna zmarł 17 kwietnia, pięć dni po wypadku.

Poszkodowany został również kierowca Audi jadącego z naprzeciwka, który doznał obrażeń prawej ręki. W ocenie prokuratury pozostali pasażerowie tego samochodu znaleźli się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Ucieczka z miejsca tragedii. Patryk R. namawiał pasażera do kłamstwa

Zaraz po rozbiciu aut Patryk R. oraz Piotr B. uciekli z miejsca wypadku. Zostawili poszkodowanych z Toyoty bez pomocy, chociaż zdaniem śledczych mogli jej udzielić bez narażania siebie czy innych osób.

Służby zatrzymały obu mężczyzn po upływie około dziewięciu godzin. Następnie prowadzący Audi miał namawiać swojego pasażera do wzięcia winy za kierowanie pojazdem na siebie, na co Piotr B. nie przystał.

Alkohol i marihuana. Problemy z opinią toksykologiczną

Z ustaleń prokuratury wynika, że przed wsiądem do auta obaj mężczyźni wypili duże ilości alkoholu. Według pierwszych relacji między godziną 13.00 a 14.00 spożyli litr wódki i kilka piw, natomiast sam wypadek wydarzył się około godziny 18.00.

Mimo przeprowadzenia pełnych badań toksykologicznych biegłym nie udało się precyzyjnie określić ilości wypitego alkoholu ani dokładnego stężenia, jakie Patryk R. miał w organizmie w momencie zderzenia.

Zarówno świadkowie, jak i sami podejrzani wskazywali na znaczne, lecz rozbieżne ilości. Ponieważ sprawcę ujęto po kilku godzinach, a według śledczych po ucieczce miał on dalej pić alkohol i zażywać marihuanę, wykonanie wiarygodnych badań retrospektywnych okazało się niemożliwe.

Dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Narkotyki w Kiełpinie

W dniu tragedii oskarżony kierowca w ogóle nie powinien siadać za kółkiem. Ciążyły na nim dwa prawomocne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Pierwszy z nich, obowiązujący przez pięć lat, wydał w styczniu 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza. Kolejny pięcioletni zakaz orzekł w lutym 2026 roku Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Poprzednie wyroki były konsekwencją jazdy pod wpływem alkoholu, a także kolejnego złamania sądowego zakazu i zignorowania policyjnej kontroli.

Dobę po tragicznym zderzeniu funkcjonariusze przeszukali lokum Patryka R. w Kiełpinie, gdzie zabezpieczyli 0,81 grama marihuany.

Wyjaśnienia Patryka R. w prokuraturze. Jakie kary grożą oskarżonym?

Główny oskarżony potwierdził swoją winę w zakresie spowodowania śmiertelnego dla trzech osób wypadku oraz posiadania marihuany na własny użytek.

„Patryk R. i Piotr B. przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Przesłuchany po zmianie zarzutów Patryk R. przyznał się do spowodowania wypadku, w którym śmierć ponieśli pokrzywdzeni, oraz do posiadania marihuany na własny użytek. Nie przyznał się do spowodowania niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia u osób, które podróżowały innymi samochodami, ani do nieudzielania pomocy pokrzywdzonym, podtrzymując, że nie był świadomy rozmiaru wypadku. Nie przyznał się także, aby spowodował przedmiotowy wypadek będąc w stanie nietrzeźwości” – przekazuje prokurator Piotr Antonii Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Kierowca Audi cały czas pozostaje w tymczasowym areszcie, a za zarzucane czyny grozi mu od pięciu do 20 lat więzienia.

Z kolei pasażer Piotr B. odpowie przed sądem za nieudzielenie pomocy osobom będącym w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.