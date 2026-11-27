Utrudnienia w centrum Warszawy. Które ulice mogą zostać zamknięte?

Osoby planujące wizytę w centrum Warszawy w sobotnie popołudnie muszą liczyć się z poważnymi komplikacjami. Zbiórkę uczestników wydarzenia zaplanowano już od godziny 14.00 w okolicach ulic Wiejskiej i Matejki, skąd tłum ruszy głównymi arteriami miasta, zajmując całą szerokość jezdni. Problemy komunikacyjne mogą utrzymać się nawet do godziny 18.00.

Trudności z przejazdem mogą objąć Aleje Ujazdowskie, plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, rondo de Gaulle'a i Krakowskie Przedmieście. Finał zgromadzenia wyznaczono przed Pałacem Prezydenckim, a lokalizacja ta ma bezpośredni związek z celem manifestacji.

Marsz Kobiet na Pałac Prezydencki. Decyzja Karola Nawrockiego w sprawie aborcji

W sobotę przez stolicę przejdzie „Marsz Kobiet na Pałac Prezydencki”, którego organizatorami są Fundacja Widzialne, Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Inicjatywa Wschód. W wydarzeniu mają wziąć udział uczestniczki przyjeżdżające z różnych części Polski.

Sobotnie zgromadzenie stanowi ciąg dalszy październikowych manifestacji pod hasłem „Czerwona kartka za aborcję”, zorganizowanych w 27 polskich miastach. Tym razem uczestniczki kierują swoje postulaty bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego.

Do podpisu głowy państwa trafiły dwa projekty ustaw aborcyjnych. Pierwszy zakłada częściową depenalizację przerywania ciąży oraz pomocnictwa w tym zabiegu. Drugi przywraca prawo do aborcji w sytuacji ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Czas na podjęcie decyzji przez prezydenta mija dokładnie 28 listopada. W tym samym dniu obchodzona jest także 108. rocznica wywalczenia praw wyborczych przez Polki.

Zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym. Lista linii kierowanych na objazdy

Na ewentualne blokady dróg szykuje się już Warszawski Transport Publiczny. Jeśli ulice zostaną wyłączone z ruchu, na trasy objazdowe może trafić łącznie 21 linii:

Tramwaje: 7, 9, 22 i 24.

7, 9, 22 i 24. Autobusy: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 166, 180, 503, 507, 517 i 521.

Skala zmian w kursowaniu pojazdów będzie uzależniona od przebiegu przemarszu i przejezdności poszczególnych odcinków. Zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty o zmianach w organizacji ruchu.