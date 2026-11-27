Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie Eduarda P.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała na platformie X informację o rozpoczęciu postępowania przez śródmiejską jednostkę. Sprawa dotyczy samopodpalenia, do którego doszło przed Pałacem Prezydenckim.

„Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ wszczęła dziś śledztwo w związku z targnięciem się obywatela Ukrainy na własne życie przez samopodpalenie na ul. Krakowskie Przedmieście, tj. o czyn z art. 151 k.k.” – poinformowali śledczy.

Hospitalizowany 22-latek nie jest podejrzanym, lecz występuje w postępowaniu w charakterze osoby pokrzywdzonej. Artykuł 151 Kodeksu karnego mówi o doprowadzeniu człowieka do targnięcia się na własne życie poprzez namowę lub udzielenie pomocy, za co grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Przyjęcie takiej kwalifikacji prawnej nie oznacza, że prokuratorzy wskazali już osobę, która miała wpływać na młodego mężczyznę. Otwarcie śledztwa w tym kierunku daje jednak podstawę do formalnego zbadania tej hipotezy, a także pozwala zabezpieczać dowody i przesłuchiwać świadków.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ wszczęła dziś śledztwo w związku z targnięciem się obywatela Ukrainy na własne życie przez samopodpalenie na ul. Krakowskie Przedmieście, tj. o czyn z art. 151 k.k. Stan zdrowia pokrzywdzonego nie pozwala na jego przesłuchanie.— Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) November 27, 2026

Stan zdrowia Eduarda P. uniemożliwia przesłuchanie

Obrażenia 22-latka są na tyle poważne, że przebywa on w szpitalu w ciężkim stanie. Z tego powodu prokuratorzy nie mogą przeprowadzić z nim czynności ani poznać jego bezpośredniej relacji na temat motywów i zdarzeń, które poprzedziły tragedię.

Rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Mariusz Gierej przekazał dziennikowi „Super Express”, że stan pacjenta jest bardzo ciężki. Eduard P. ma popalone między innymi dłonie i część twarzy.

W tej sytuacji śledczy opierają swoje działania między innymi na nagraniach z miejskiego monitoringu, relacjach świadków oraz danych zabezpieczonych na komputerze poszkodowanego.

Akcja ratunkowa na Krakowskim Przedmieściu i reakcja ambasady Ukrainy

Zdarzenie miało miejsce w środę, 25 listopada, po godzinie 17.00 na Krakowskim Przedmieściu. Doszło do niego przed gmachem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego.

Jako pierwsi na pomoc ruszyli przypadkowi przechodnie oraz funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Udzielili oni mężczyźnie pierwszej pomocy, wezwali pozostałe służby i przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał ciężko rannego 22-latka do szpitala.

Obywatelstwo poszkodowanego potwierdziła Ambasada Ukrainy. Przedstawiciele placówki dyplomatycznej zapewnili o priorytetowym traktowaniu sprawy oraz o stałym kontakcie z rodziną mężczyzny, lekarzami i polskimi organami ścigania.

Student Politechniki Częstochowskiej we wspomnieniach kolegów z akademika

Dziennikarze porozmawiali z osobami, które mieszkały z 22-latkiem lub widywały go w domu studenckim Politechniki Częstochowskiej, gdzie kształcił się Eduard P.

Znajomi zapamiętali go jako małomównego studenta informatyki, który większość czasu spędzał przed komputerem i porozumiewał się z innymi głównie przez internet. Według ich relacji latem w akademiku miała pojawić się matka 22-latka, jednak syn odmówił zejścia na spotkanie z nią.