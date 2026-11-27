Do pożaru drewnianego domu w Starym Lubiejewie w powiecie ostrowskim doszło we wtorek 24 listopada tuż po godzinie 18. Kiedy na miejsce dojechały pierwsze zastępy straży pożarnej, ogień z ogromną siłą trawił już całą konstrukcję budynku. Rozmiar żywiołu nie dał osobom przebywającym w środku żadnych szans na ucieczkę.

Strażacy weszli do pogorzeliska po trwającej wiele godzin, wyczerpującej akcji gaśniczej i znaleźli wewnątrz zwęglone ciała dwóch osób. Służby szybko potwierdziły, że jedną z ofiar jest 81-letnia właścicielka budynku, natomiast zniszczenia spowodowane przez ogień uniemożliwiły identyfikację drugiej osoby na miejscu zdarzenia. Wszystko wskazuje jednak na to, że drugą ofiarą jest mieszkający z seniorką 57-letni syn, którego tożsamość ostatecznie potwierdzą zaplanowane badania.

Przez wiele godzin na terenie pogorzeliska czynności prowadzili funkcjonariusze policji nadzorowani przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz przekazała, że „wstępnie ustalono, że do pożaru doszło bez udziału osób trzecich”. Dalszy bieg śledztwa zależy teraz od opinii biegłych z zakresu pożarnictwa oraz medycyny sądowej. Pierwszy z ekspertów wskaże dokładną przyczynę pojawienia się ognia, natomiast lekarz po przeprowadzeniu sekcji zwłok określi bezpośrednią przyczynę zgonu kobiety i jej syna.

W związku z tym zdarzeniem śledczy wystosowali apel dotyczący zagrożeń wynikających z rozpoczęcia sezonu grzewczego. Ryzyko wybuchu pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla rośnie przez niesprawne piece, niedrożne przewody kominowe oraz zasłonięte kratki wentylacyjne. Prokuratura podkreśla, że regularne czyszczenie kominów i przeglądy instalacji chronią zdrowie, życie oraz dorobek materialny mieszkańców.

Śledczy przypominają również o odpowiedzialności za osoby starsze, samotne i nieporadne, które same mogą nie zadbać o własne bezpieczeństwo. Wsparcie w wezwaniu kominiarza, sprawdzenie drożności wentylacji lub montaż prostego czujnika dymu i czadu to działania mogące uratować komuś życie.

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