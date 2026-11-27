17 stycznia 2027 roku ruszy wielka przebudowa Warszawy Wschodniej. Pierwszy etap prac potrwa około 21 miesięcy.

Warszawa Gdańska przejmie obsługę znacznie większej liczby pociągów. Zmiany obejmą również inne stołeczne dworce i przystanki.

Inwestycja obejmie modernizację siedmiu peronów, budowę nowych wind, tuneli i estakady. Zakończenie prac zaplanowano na 2029 rok.

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Warszawa Wschodnia do wielkiego remontu. Zmiany w ruchu pociągów

Przebudowa stacji została podzielona na dwa etapy. W pierwszym modernizacją objęte zostaną perony 1–4 oraz dalekobieżny układ torowy. Następnie prace obejmą perony 5–7 i układ podmiejski. Pierwsze roboty przygotowawcze rozpoczną się w połowie grudnia 2026 roku i nie wpłyną na kursowanie pociągów. Poważniejsze zmiany zaczną obowiązywać 17 stycznia 2027 roku. Wówczas zamknięty dla ruchu zostanie odcinek linii kolejowej nr 2 między Warszawą Centralną a Warszawą Antoninów oraz wybrane tory w rejonie Warszawy Wschodniej.

📢 Już niedługo start przebudowy Warszawy Wschodniej❗ Od 17 stycznia 2027 r. rozpocznie się pierwszy etap zasadniczych prac, który potrwa około 2 lat. W tym czasie zamknięty dla ruchu będzie odcinek linii kolejowej nr 2 pomiędzy Warszawą Centralną a Warszawą Antoninów oraz wybrane elementy infrastruktury w rejonie Warszawy Wschodniej. Zmiany dotyczą przede wszystkim ruchu dalekobieżnego. 🎥 O szczegółach tych zmian mówi Krzysztof Grünke, dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym Polskich Linii Kolejowych. S.A. ℹ️ Modernizacja Warszawy Wschodniej to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w kraju. Dzięki realizacji projektu poprawimy przepustowość Węzła Warszawskiego. Powstaną brakujące dziś bezkolizyjne połączenia ze średnicy regionalnej w kierunku Gdańska, a infrastruktura zostanie przygotowana pod przyszłe bezkolizyjne wyjście w kierunku Białegostoku oraz rozbudowywaną do układu czterotorowego linię nr 7 Warszawa – Lublin. Docelowo zarówno na średnicy aglomeracyjnej, jak i dalekobieżnej, pociągi będą mogły kursować nawet co 120 sekund, co przełoży się na sprawniejsze i bardziej niezawodne podróże dla pasażerów. Liczby inwestycji: 🟢7 zmodernizowanych peronów na stacji Warszawa Wschodnia 🟢2 zmodernizowane perony na przystanku Warszawa Stadion oraz budowa peronu tymczasowego 🟢7 przebudowanych wiaduktów kolejowych 🟢1 nowa estakada o długości 1600 metrów 🟢14 wind na perony na stacji Warszawa Wschodnia 🟢2 windy do łącznika metro-Warszawa Stadion i 1 winda na peron tymczasowy 🟢7 par (góra i dół) schodów ruchomych na stacji Warszawa Wschodnia 🟢2 pary schodów ruchomych do łącznika metro-Warszawa Stadion oraz 1 para schodów na peron tymczasowy 🟢ponad 46 km przebudowanych torów i 57 km nowej sieci trakcyjnej 🟢170 zamontowanych nowych rozjazdów #FunduszeUE— PLK SA (@PKP_PLK_SA) November 27, 2026

Warszawa Gdańska przejmie setki pociągów

Jedną z najważniejszych zmian będzie zwiększenie roli stacji Warszawa Gdańska. Od 17 stycznia do 13 marca 2027 roku liczba obsługiwanych tam pociągów wzrośnie z około 195 do około 360 na dobę.

Przez stację będą kursować składy EIP, EIC, IC i TLK, łączące Warszawę między innymi z Trójmiastem, Olsztynem, Białymstokiem, Lublinem, Krakowem, Szczecinem, Poznaniem i Wrocławiem. Z Warszawy Centralnej będą natomiast rozpoczynać lub kończyć bieg wybrane pociągi do Wrocławia, Szczecina i Bielska-Białej, a także część połączeń do Łodzi.

Warszawa Wschodnia również zachowa część ruchu dalekobieżnego. Pozostaną tam między innymi pociągi do Terespola, Lublina i Białegostoku, połączenia do Ukrainy oraz składy regionalne. Większość połączeń aglomeracyjnych nadal będzie kursować linią podmiejską przez Warszawę Śródmieście.

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Nowe przystanki i zmiany dla podróżnych

Ważnym elementem nowej organizacji ruchu będzie Warszawa Ulrychów. Od 17 stycznia 2027 roku zatrzymywać się tam będą wszystkie pociągi Intercity kategorii EIP, EIC, IC i TLK. Zaplanowano około 130 zatrzymań na dobę.

Z kolei na Warszawie Młynów zatrzymywać się będą również 24 pociągi Intercity. Przystanek ma pełnić funkcję ważnego węzła przesiadkowego, zapewniając wygodne połączenie z metrem.

Zmiany obejmą także podróże na lotnisko. Pociągi Kolei Mazowieckich i SKM zapewnią połączenie centrum Warszawy z Lotniskiem Chopina co 15 minut. Do Modlina pociągi będą kursować co godzinę.

Nowe perony, windy i estakada. Co się zmieni?

Modernizacja Warszawy Wschodniej obejmie wszystkie siedem peronów, które zostaną zadaszone. Przebudowane będą trzy przejścia podziemne, a pasażerowie zyskają 14 wind i siedem par schodów ruchomych. Powstanie również nowy tunel dla pieszych pod peronem 6, który poprawi komunikację na stacji i umożliwi dojście do ulicy Tysiąclecia.

Duże zmiany czekają także Warszawę Stadion. Powstanie tam nowy peron nr 3, rozbudowany zostanie peron nr 2, a pasażerowie zyskają bezpośredni łącznik z metrem.

Inwestycja obejmie ponadto budowę estakady o długości ponad 1600 metrów, przebudowę siedmiu wiaduktów kolejowych oraz ponad 46 kilometrów torów. Drugi etap prac na Warszawie Wschodniej, obejmujący perony 5–7, zaplanowano od października 2028 roku.

Cała inwestycja ma zakończyć się w 2029 roku. Jej celem jest zwiększenie przepustowości warszawskiego węzła kolejowego. Docelowo pociągi na średnicy aglomeracyjnej i dalekobieżnej będą mogły kursować nawet co 120 sekund.