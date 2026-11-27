Zmiany dla kierowców na ulicy Żelaznej

Drogowcy rozpoczynają budowę azylu dla pieszych na odcinku Żelaznej pomiędzy Chmielną a Złotą i Twardą. Wykonawca wygrodzi środek jezdni, przez co kierowcy w obu kierunkach będą musieli poruszać się pasami zlokalizowanymi bliżej budynków. Wprowadzono także bezwzględny zakaz parkowania po obu stronach Żelaznej na tym odcinku, obejmujący również wyznaczone wcześniej miejsca postojowe. Pozostawione auta mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

Utrudnienia odczują również piesi. Zamknięte zostaje przejście przez ulicę Żelazną przy skrzyżowaniu ze Złotą i Twardą od strony Chmielnej. Do dyspozycji przechodniów pozostaje przejście usytuowane po drugiej stronie skrzyżowania.

Zamknięty wlot Złotej i Twardej. Wyznaczone objazdy

W ramach inwestycji całkowicie zamknięty dla ruchu jest krótki odcinek ulicy Złotej między Żelazną a Twardą, przez co Złota straciła połączenie z Żelazną. Wyjazd z Twardej w ulicę Złotą możliwy jest wyłącznie ze skrętem w lewo. Wcześniej wyłączono z ruchu także fragment ulicy Twardej od Żelaznej do budynku Twarda 62.

Aby uniknąć utrudnień, warto skorzystać z przygotowanych tras zastępczych:

Odrabiając zamknięty odcinek Złotej, objazd poprowadzono ulicami Sienną i Twardą lub Prostą do Alei Jana Pawła II .

lub . Dojazd do Twardej od strony Żelaznej odbywa się ulicami Sienną i Miedzianą albo Chmielną i Miedzianą .

albo . Dojazd do posesji przy wyłączonym odcinku Twardej zapewniono wyłącznie od strony ulicy Miedzianej.

Trasa objazdowa z ulicy Towarowej do Żelaznej prowadzi przez Towarową oraz Prostą.

Bezpieczniejsze skrzyżowanie i nowa sygnalizacja

Celem prowadzonej modernizacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz przepustowości w tym rejonie. Na skrzyżowaniu wyznaczone zostaną wyodrębnione pasy do skrętu w lewo, a cała sygnalizacja świetlna zostanie zbudowana na nowo i dostosowana do nowej organizacji ruchu.