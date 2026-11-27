Akcja CBŚP w Kędzierówce pod Piasecznem. Służby użyły koparki i georadaru

W czwartek po południu rozpoczęły się działania służb przy ulicy Spacerowej w Kędzierówce w gminie Prażmów, o czym poinformował portal Miejski Reporter. Na teren posesji ściągnięto koparkę, a także służący do wykrywania podziemnych obiektów georadar.

W operację zaangażowano również strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Funkcjonariusze rozstawili na miejscu namiot i kontynuowali prace po zapadnięciu zmroku.

W rozmowie z „Super Expressem” Centralne Biuro Śledcze Policji potwierdziło, że na tej posesji realizowano czynności procesowe.

„Były one wykonywane na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie” – przekazał komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBŚP.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga nie ujawnia kulis śledztwa

Z nieoficjalnych ustaleń portalu Miejski Reporter wynika, że działania mogą łączyć się z gangsterskimi porachunkami, jednak doniesienia te nie zostały potwierdzone. Pytania o szczegóły operacji trafiły bezpośrednio do prokuratury.

„Z uwagi na dobro śledztwa nie możemy obecnie udzielić informacji w tej sprawie” – przekazała prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Na ten moment śledczy nie zdradzają szczegółów prowadzonych prac. Nie wiadomo, co skłoniło ich do wejścia na posesję w Kędzierówce, czego dokładnie szukają pod ziemią, czy natrafili na jakieś ślady oraz czy wątek porachunków przestępczych znajdzie potwierdzenie.