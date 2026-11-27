6

Atak nożownika w warszawskim hostelu. Napastnik ukradł ponad 148 tysięcy złotych

Zdarzenie miało miejsce w warszawskim hostelu, który zamieszkiwali obaj mężczyźni. 47-letni obywatel Ukrainy miał zaatakować nożem śpiącego współlokatora i zadać koledze kilkanaście ciosów w głowę, klatkę piersiową oraz ręce. Następnie napastnik zabrał ponad 148 tysięcy złotych, telefon i dokumenty, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Pierwszej pomocy rannemu udzielili pozostali lokatorzy obiektu, a wezwany zespół ratownictwa medycznego przewiózł pokrzywdzonego do szpitala.

Autor: KSP/ Materiały prasowe

Zatrzymanie na Dworcu Zachodnim w Warszawie. 47-latek planował ucieczkę do Szczecina

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. Ustalenia doprowadziły kryminalnych na Dworzec Zachodni w Warszawie, gdzie w tłumie pasażerów zauważyli 47-latka. Na jego odzieży w kilku miejscach widoczne były zabrudzenia brunatną substancją.

Mężczyzna miał w kieszeni bilet na pociąg do Szczecina, który miał odjechać za niespełna 30 minut. Policjanci zatrzymali go jeszcze przed wejściem do składu i odzyskali skradzione pieniądze.

Zarzut usiłowania zabójstwa dla obywatela Ukrainy. Sąd zdecydował o areszcie

Zatrzymany 47-latek został umieszczony w policyjnej celi, skąd doprowadzono go do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa w związku z rozbojem z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Śledczy wystąpili z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego, do którego sąd się przychylił, kierując podejrzanego na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.