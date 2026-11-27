Dewastacja pomników w Warszawie. Śledczy wskazują na wywiad Federacji Rosyjskiej

Czerwona farba znalazła się na trzech warszawskich miejscach pamięci, czyli Pomniku Armii Wojska Polskiego, Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego. Wandale umieścili na nich napisy nawiązujące do ukraińskiej formacji historycznej, a także przykleili kody QR odsyłające do treści propagandowych.

Na ślad sprawców wpadli funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, którzy pracowali nad sprawą oszustw metodą „na podszywacza”. Śledczy powiązali oba wątki i szybko odkryli, że mężczyźni ujęci za wyłudzenia odpowiadają także za zbezczeszczenie stołecznych monumentów. Z policyjnych ustaleń wynika, że czerwone napisy naniesiono na obiekty w nocy z 13 na 14 listopada.

Wykonawcy zlecenia mieli dostać za swoją pracę łącznie 1000 złotych, a dokładne wytyczne odbierali za pośrednictwem komunikatora internetowego. Zwerbowani sprawcy próbowali też znaleźć kolejnych chętnych do przeprowadzania analogicznych prowokacji, między innymi we Wrocławiu. W tym mieście za pomalowanie pomników powiązanych z Wołyniem proponowano już 1000 dolarów.

Zebrane dowody sugerują, że podejrzani mogli tworzyć zorganizowaną grupę i pracować na rzecz obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej. Funkcjonariusze zatrzymali w związku z tą sprawą sześć osób, wśród których jest nieletni.

Zarzuty i deportacja. Dwaj obywatele Ukrainy wydaleni z Polski

Śledczy przedstawili zarzuty kilku zatrzymanym mężczyznom. 32-letni obywatel Polski usłyszał zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, znieważenia pomnika i oszustw, po czym sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym aresztowaniu. Z kolei 16-letniego obywatela Ukrainy skierowano do Okręgowego Ośrodka Wychowawczego.

Nieoczekiwane rozstrzygnięcie zapadło natomiast w przypadku dwóch głównych organizatorów akcji, czyli obywateli Ukrainy, z których 31-latka ujęto we Wrocławiu, a 24-latka w Nowym Sączu. Chociaż usłyszeli oni zarzuty udziału w działalności obcego wywiadu, a prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt, sąd nie nałożył na nich żadnych środków zapobiegawczych.

Ze względu na to postanowienie oraz realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa zareagowały policja i straż graniczna. Służby przygotowały wnioski o deportację, a obaj podejrzani zostali już przymusowo wydaleni z Polski.

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