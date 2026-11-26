Protest kierowcy autobusu linii 213 w Warszawie. Rafał Trzaskowski zapowiedział zmianę przepisów ZTM

Sprawa 50-letniego pana Darka zyskała rozgłos w sierpniu po tym, jak o jego proteście jako pierwszy napisał „Super Express”. Mężczyzna prowadzący warszawski autobus linii 213 sprzeciwił się przepisom regulującym służbowy ubiór. Zgodnie z zasadami panowie nawet w największe upały mieli zakaz zakładania krótkich spodenek, natomiast kobiety mogły przychodzić do pracy w spódnicach.

Chcąc wykazać absurd tych regulacji, w jeden z upalnych dni 50-latek założył spódnicę zamiast służbowych spodni. Choć Zarząd Transportu Miejskiego nałożył za to karę na przewoźnika, akcja odbiła się szerokim echem, a radni związani ze stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze pojawili się w krótkich spodenkach na sesji Rady Warszawy. Ostatecznie we wrześniu prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział dopuszczenie krótkich spodni dla kierowców autobusów od następnego sezonu.

Plebiscyt Warszawska Syrena Roku. Pan Darek nominowany przez Miasto Jest Nasze

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze przyznało kierowcy nominację w pierwszej odsłonie plebiscytu Warszawska Syrena Roku. Organizatorzy wyróżnili go za odwagę, nietypowy sposób protestowania oraz zaangażowanie w walkę o lepsze warunki pracy.

„Jest to dla mnie dużym zaskoczeniem i przede wszystkim zaszczytem. Być nominowanym do nagrody w Warszawie, w moim ulubionym mieście, to duma” – mówi „Super Expressowi” pan Darek.

Kierowca zaznacza jednocześnie, że nigdy nie zależało mu na zdobywaniu wyróżnień ani nagród.

„Zawsze byłem skromną osobą w cieniu. Nigdy konkursy czy tego typu nagrody nie były dla mnie w życiu najważniejsze. Nie o to chodziło. Zawsze robiłem coś dla innych, nie tylko dla siebie” – podkreśla kierowca.

50-latek zwraca też uwagę na zasługi dziennikarzy w nagłośnieniu jego akcji. Najistotniejsze pozostaje jednak dla niego to, aby władze stolicy wywiązały się ze złożonej kierowcom obietnicy.

„Mam nadzieję, że poprawi to nasze warunki” – dodaje.

Kto powalczy o tytuł Warszawskiej Syreny Roku? Lista nominowanych i zasady głosowania

Pan Darek ma pięciu konkurentów. Na liście nominowanych są:

Maksym Szewczuk, twórca internetowy znany jako Konfitura, który od lat rejestruje wykroczenia drogowe kierowców i zwraca uwagę na problem nielegalnego parkowania.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wyróżniona za zabieganie o jawność cen mieszkań oraz sprzeciw wobec programu Kredyt 0 procent.

Fundacja Serce Miasta, od 2020 roku niosąca pomoc kobietom w kryzysie bezdomności poprzez wsparcie między innymi psychologiczne i materialne.

Plac Zabaw nad Wisłą, w którym odbywają się darmowe koncerty, wydarzenia kulturalne oraz akcje charytatywne.

Wolny Jazdów, czyli społeczność z osiedla domków fińskich, która organizuje inicjatywy edukacyjne i kulturalne, a także zabiega o obniżenie czynszów dla organizacji pozarządowych.

Laureat plebiscytu otrzyma szklaną statuetkę syreny stworzoną w pracowni na warszawskiej Ochocie. Zwycięzcę wyłonią w głosowaniu internauci, którzy mogą oddawać głosy w serwisie syrena.miastojestnasze.org do 6 grudnia do godziny 23.59.