Atak w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Śledczy sprawdzili komputer i telefon 19-letniego Jakuba Z.

7 października około godziny 11.05 doszło do napaści w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Jak ustaliła prokuratura, maturzysta wszedł na teren placówki z niebezpiecznym narzędziem, po czym zaatakował nauczycieli i uczniów. Później ranił następne osoby poza budynkiem szkoły i zbiegł, jednak służby zatrzymały go kilkaset metrów dalej, w okolicach miejskiej plaży.

Śledczy dysponują już wynikami analizy sprzętu elektronicznego, który należał do 19-letniego Jakuba Z. Dane z zabezpieczonych po napaści urządzeń pozwoliły odtworzyć część wcześniejszych zainteresowań oraz aktywności podejrzanego.

„Podejrzany interesował się bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz atakami w szkołach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ustaliliśmy to na podstawie oględzin materiałów, które zostały od niego zabezpieczone, czyli komputerów i telefonów” – przekazała „Super Expressowi” Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Urządzenie wybuchowe w szkolnej pracowni. Biegli badają plecak pozostawiony przez Jakuba Z.

W pracowni komputerowej na terenie szkoły Jakub Z. miał zostawić plecak, w którym znajdowało się urządzenie wybuchowe domowej konstrukcji. Wydobywał się z niego dym, a z ustaleń prokuratury wynika, że ładunek był bliski uruchomienia.

Prowadzący postępowanie oczekują teraz na ekspertyzy biegłych z zakresu daktyloskopii oraz chemii materiałów wybuchowych.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zapowiada kolejne kroki. Zarzuty wobec 19-latka mogą się zmienić

Dotychczas śledczy przedstawili Jakubowi Z. dziewięć zarzutów, które obejmują usiłowanie zabójstwa oraz groźby karalne. Po spłynięciu kolejnych opinii biegłych prokuratura nie wyklucza jednak modyfikacji lub rozszerzenia tych zarzutów.

„Po uzyskaniu tych opinii nie można wykluczyć, że dojdzie do zmiany lub uzupełnienia zarzutów wobec Jakuba Z. Te czynności być może będą już przeprowadzone w grudniu tego roku” – poinformowała rzeczniczka prokuratury.

Kluczowa dla śledczych będzie ocena przedmiotu zabezpieczonego w szkolnej pracowni. Od faktycznych właściwości oraz możliwości działania urządzenia znalezionego w plecaku może zależeć ostateczna kwalifikacja prawna tego wątku postępowania.

„Decyzja w tym zakresie prawdopodobnie zapadnie w pierwszej połowie grudnia 2026 roku” – dodała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Badania psychiatryczne Jakuba Z. Biegli ocenią poczytalność podejrzanego o atak w Ostrołęce

Gdy do akt trafią opinie techniczne, prokuratura zamierza skierować 19-latka na badania psychiatryczne i psychologiczne. Specjaliści ocenią między innymi to, czy w momencie napaści podejrzany potrafił rozpoznać znaczenie swojego czynu i pokierować własnym zachowaniem.

Ekspertyza pomoże także ustalić, czy Jakub Z. jest w stanie świadomie uczestniczyć w dalszych czynnościach procesowych.

Sama opinia biegłych psychiatrów nie przesądza o tym, czy podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów. Jej celem jest określenie jego poczytalności oraz zdolności do ponoszenia odpowiedzialności karnej.

Obecnie 19-latek przebywa w areszcie śledczym. Jak przekazała prokuratura, ze względu na zagrożenie dla jego zdrowia i życia zastosowano wobec niego izolację oraz specjalne zabezpieczenia.