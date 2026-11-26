Tragedia w Grzybowie pod Ciechanowem. Dwaj mieszkańcy nie żyją

W poniedziałkowy wieczór, 23 listopada, w Grzybowie w gminie Regimin pod Ciechanowem, wsi liczącej około 500 mieszkańców, doszło do dwóch zagadkowych zgonów. Zgłoszenia, które postawiły na nogi służby ratunkowe, dzieliło niespełna półtorej godziny.

Pierwsze zawiadomienie policjanci otrzymali około godziny 18.10. Na drodze przed jedną z posesji leżał mężczyzna, który według treści zgłoszenia miał być pod wpływem alkoholu. Przybyli na miejsce funkcjonariusze stwierdzili, że 62-letni mieszkaniec wsi nie oddycha. Mundurowi natychmiast podjęli reanimację, którą przejęli później ratownicy medyczni, jednak życia 62-latka nie udało się uratować.

Funkcjonariusze prowadzili jeszcze czynności na miejscu pierwszego zdarzenia, gdy około godziny 19.35 podszedł do nich świadek. Przekazał informację o kolejnym mężczyźnie leżącym przy pobliskim sklepie, który również miał znajdować się pod wpływem alkoholu.

Sytuacja wyglądała podobnie, ponieważ drugi z mieszkańców także nie oddychał i nie miał wyczuwalnego pulsu. Pomimo przeprowadzonej reanimacji 65-latek zmarł. Miejsca, w których odnaleziono obu mężczyzn, dzieliła odległość zaledwie około 100 metrów.

Prokuratura Okręgowa w Płocku bada okoliczności śmierci w Grzybowie

Śmierć dwóch mieszkańców tej samej niewielkiej wsi, będących w zbliżonym wieku i odnalezionych niemal w tym samym miejscu oraz czasie, rodzi pytania o możliwy związek między tymi zdarzeniami.

„W tej chwili nie ma żadnych dowodów, że sprawy są połączone” – mówi w rozmowie z „Super Expressem” prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Prokurator poinformował, że śledczy przeprowadzili oględziny na miejscu obu zdarzeń i kontynuują czynności wyjaśniające okoliczności zgonów. Zaplanowano również przeprowadzenie sekcji zwłok obu mężczyzn, a ich wyniki mogą przynieść nowe ustalenia w tej sprawie.

Według nieoficjalnych ustaleń „Super Expressu” obaj zmarli nie stronili od alkoholu. Dotychczas nie ustalono jednak, czy w dniu tragedii spożywali go wspólnie, ani czy alkohol przyczynił się w jakikolwiek sposób do ich zgonu.

Wciąż nie wiadomo, czy jednego wieczoru w liczącej zaledwie pół tysiąca mieszkańców miejscowości wydarzyły się dwie zupełnie niezależne od siebie tragedie, czy też był to zbieg okoliczności. Odpowiedź na to pytanie przyniosą dalsze ustalenia śledczych.