Ewakuacja Szkoły Podstawowej nr 234 w Warszawie. Interwencja służb przy ulicy Esperanto

W czwartek, 26 listopada, w godzinach porannych w gmachu Szkoły Podstawowej nr 234 imienia Juliana Tuwima na Woli pojawił się drażniący zapach o nieustalonym pochodzeniu. W obawie przed ewentualnym zagrożeniem zdecydowano, aby wszyscy opuścili obiekt. Budynek przy ulicy Esperanto opuściło w sumie 380 uczniów oraz pracowników.

Do akcji przy ulicy Esperanto skierowano pięć zastępów straży pożarnej:

trzy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4,

dwa z Akademii Pożarniczej.

W działaniach brali udział także funkcjonariusze policji. Strażacy zabezpieczyli teren i przystąpili do kontroli kolejnych sal, używając specjalistycznych urządzeń do wykrywania niebezpiecznych substancji w powietrzu.

Wyniki pomiarów straży pożarnej. Uczniowie wrócili na lekcje

Wykonane pomiary nie ujawniły żadnych nieprawidłowości. Strażacy wykluczyli obecność związków mogących zagrażać zdrowiu dzieci lub personelu placówki.

Nikt nie zgłaszał również duszności, podrażnienia oczu ani innych dolegliwości, dlatego interwencja medyczna okazała się zbędna.

Po sprawdzeniu obiektu strażacy potwierdzili, że przebywanie w budynku jest bezpieczne, i odwołali alarm. Ewakuowani uczniowie oraz pracownicy wrócili do szkoły, a lekcje wznowiono.