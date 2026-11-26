Interwencja w hodowli w Stodzewie. Wójt gminy Parysów decyduje o odebraniu psów

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wkroczyli na teren prywatnej hodowli w Stodzewie w gminie Parysów po południu 23 listopada. Służby zareagowały na zgłoszenie o nieprawidłowych warunkach, w jakich przetrzymywano czworonogi.

Uchybienia wykrył Powiatowy Inspektorat Weterynarii, który przeprowadził na miejscu czynności wspólnie z policjantami oraz lekarzem weterynarii. Po zakończeniu oględzin Powiatowy Lekarz Weterynarii złożył wniosek o odebranie zwierząt, a ostateczną decyzję w tej sprawie wydała wójt gminy Parysów.

Właścicielowi odebrano łącznie 28 psów należących do trzech ras:

szpice miniaturowe,

owczarki niemieckie,

pinczery miniaturowe.

Z informacji przekazanych przez Fundację Judyta wynika, że wśród zabezpieczonych czworonogów było 19 szpiców. Wszystkie przejęte zwierzęta stanowią teraz materiał dowodowy, dlatego nie są przeznaczone do adopcji.

Czworonogi czekają teraz badania, szczegółowa diagnostyka oraz ocena stanu zdrowia. Dopiero po zakończeniu tych procedur organizacja rozpocznie poszukiwania sprawdzonych domów tymczasowych, między innymi w Warszawie, Łodzi i Trójmieście.

Porzucone szpice pod Warszawą. Policja bada powiązania z hodowlą pod Garwolinem

Śledczy weryfikują, czy hodowla w Stodzewie ma związek z porzuceniem kilkudziesięciu szpiców pod Warszawą. W ostatnich dniach zwierzęta te odławiano w lasach i na polach na rozległym terenie między Garwolinem, Kołbielą a Otwockiem.

„Na obecnym etapie nie ma podstaw do jednoznacznego potwierdzenia ani wykluczenia tej okoliczności. Kwestia ta będzie weryfikowana w toku prowadzonego postępowania” – przekazała „Super Expressowi” kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

W ustaleniu powiązań między obiema sprawami mogą pomóc badania genetyczne porównujące odłowione psy z tymi odebranymi z hodowli. Organizacje prozwierzęce zapowiedziały już przeprowadzenie takich testów, jednak ich wyniki nie są jeszcze znane.

Fundacja składa zawiadomienie o przestępstwie. Śledczy szukają właściciela porzuconych psów

Wieczorem 23 listopada do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zgłosiła się przedstawicielka fundacji, która złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na tej podstawie funkcjonariusze wszczęli osobne postępowanie w sprawie porzucenia czworonogów. Policjanci dążą przede wszystkim do ustalenia, kto wcześniej opiekował się zwierzętami oraz czy sprawa łączy się z działalnością hodowli w Stodzewie.

Historia gospodarstwa w Stodzewie. Ponad sto zwierząt odebranych w 2017 roku

Przedstawiciele fundacji przypomnieli, że ponad dziewięć lat temu pod tym samym adresem miała odbyć się inna duża interwencja. Z relacji organizacji wynika, że odebrano wówczas ponad sto zwierząt, wśród których znajdowały się krowy.

„Policja skierowała przeciwko 62-letniemu właścicielowi gospodarstwa akt oskarżenia w kierunku znęcania się nad zwierzętami. To było w 2017 r., wtedy również wójt wydał decyzję o odebraniu zwierząt. Obecna hodowla jest zarejestrowana na żonę mężczyzny. Będą wezwani jako świadkowie na przesłuchanie w tej sprawie” – dodaje w rozmowie z reporterem „Super Expressu” policja.

Poszukiwania szpiców w okolicach Zawadki i w Wawrze. Jak zachować się na widok psa?

Akcja poszukiwawcza w terenie wciąż trwa. Jednego szpica miano zauważyć w okolicach Zawadki, a dwa kolejne zgłoszenia napłynęły do fundacji z warszawskiego Wawra.

Nie wiadomo jednak, czy zauważone czworonogi pochodzą z tej samej grupy. Organizacja podkreśla również, że jej wolontariusze działają obecnie w różnych lokalizacjach, przez co nie mogą samodzielnie koordynować wszystkich akcji poszukiwawczych.

W przypadku dostrzeżenia małego psa przypominającego szpica nie należy go gonić. Świadkowie powinni zanotować dokładną lokalizację, godzinę oraz kierunek przemieszczania się zwierzęcia, a zebrane informacje przekazać lokalnym służbom lub organizacjom pomocowym.