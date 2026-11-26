Napady na Nowym Świecie. Policja ze Śródmieścia rozbiła międzynarodowy gang

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z warszawskiego Śródmieścia zakończyli działalność międzynarodowego gangu atakującego przechodniów na ulicy Nowy Świat.

W ręce kryminalnych wpadło łącznie 10 osób w wieku od 18 do 42 lat. Zatrzymani są obywatelami czterech państw: Polski, Niemiec, Włoch i Ukrainy. Grupa rozpoczęła przestępczą działalność latem, kiedy to śródmiejscy funkcjonariusze zaczęli odbierać liczne zgłoszenia dotyczące napadów na jednej z głównych stołecznych ulic.

Napastnicy celowali w przechodniów mających na sobie złotą biżuterię, a ich łupem padały głównie łańcuszki.

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Kulisy działania przestępców. Zatrzymania w sklepie monopolowym na Nowym Świecie

Sprawcy za każdym razem posługiwali się tą samą metodą, która zaczynała się od obserwacji przechodniów i typowania osób z cenną biżuterią. Następnie wybrani członkowie szajki odwracali uwagę upatrzonej ofiary, podczas gdy inni zrywali z niej łańcuszek i rzucali się do ucieczki. Pozostali wspólnicy blokowali poszkodowanemu drogę, szarpiąc go, bijąc oraz rozpylając gaz pieprzowy.

Bezwzględność międzynarodowej grupy obrazuje jedno z nagranych zdarzeń, podczas którego trzech napastników jednocześnie zaatakowało mężczyznę. Gdy pierwszy sprawca zrywał łańcuszek, drugi użył wobec pokrzywdzonego gazu pieprzowego, natomiast trzeci celowo zastawił przejście i odepchnął ofiarę próbującą gonić złodzieja.

Po szczegółowym przeanalizowaniu materiału dowodowego policjanci zorganizowali wieczorną akcję zatrzymania członków grupy, którzy znów zebrali się w celu zaatakowania i okradzenia kolejnego przechodnia. Jako punkt zbiórki przestępcy wybrali jeden ze sklepów monopolowych przy Nowym Świecie. Do tego lokalu wkroczyli funkcjonariusze z komendy przy ulicy Wilczej przy wsparciu policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, dokonując aresztowań.

Zarzuty rozbojów usłyszało pięcioro zatrzymanych, którzy trafili do tymczasowego aresztu, a w tej grupie znaleźli się trzej Polacy, Ukrainiec i Francuz. Wobec trzech kolejnych osób, w tym jednej z dwóch kobiet należących do szajki, zastosowano dozór policyjny.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, w związku z czym policja nie wyklucza następnych zatrzymań.