Zróżnicowana jakość powietrza w Warszawie. Gdzie oddycha się najtrudniej?

Pomiary z warszawskich stacji pokazują, że ogólny stan powietrza w stolicy jest dziś dobry oraz bardzo dobry w większości rejonów, jednak na Bielanach wskaźnik spadł do poziomu umiarkowanego. Różnice te wynikają z lokalnych warunków pogodowych oraz zagęszczenia zabudowy. Słaby wiatr i wysoka wilgotność sięgająca niemal 95 procent sprawiają, że dym ze starych pieców domowych oraz spaliny z rur wydechowych samochodów wolniej się rozpraszają i ulatują w górę.

Najlepszymi warunkami do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu cieszą się mieszkańcy Mokotowa przy Al. Niepodległości oraz Wawra przy ul. Bajkowej, gdzie wskaźniki jakości powietrza są bardzo korzystne. Z kolei na Ursynowie (ul. Wokalna), Włochach (ul. Chrościckiego) oraz Targówku (ul. Kondratowicza) jakość powietrza utrzymuje się na dobrym poziomie. Jedynie na Bielanach przy ul. Tołstoja odnotowano indeks umiarkowany, co oznacza nieco wyższe stężenie drobnych cząsteczek brudnych pyłów zawieszonych w atmosferze. Osoby z grup wrażliwych, w tym małe dzieci, seniorzy oraz osoby z chorobami układu oddechowego z tego rejonu, powinny brać to pod uwagę podczas planowania dłuższego przebywania na zewnątrz.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić stan powietrza, należy odnieść wartości ze stacji do oficjalnych polskich i międzynarodowych norm. Oficjalna polska norma dobowa dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla drobniejszego pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny to 20 µg/m³. W przypadku pyłu PM2.5 warto odwoływać się także do dobowej normy zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która wynosi 15 µg/m³.

Dzisiejsze stężenia pyłu PM10 na warszawskich stacjach są niskie i mieszczą się w przedziale od 9,6 µg/m³ do 17,8 µg/m³, co stanowi maksymalnie około 35,6% dobowego limitu bezpieczeństwa GIOŚ. Oznacza to, że poziom zanieczyszczenia jest bezpieczny. Równie korzystnie prezentują się odczyty pyłu PM2.5, które nie przekraczają rygorystycznej normy dobowej WHO.

Poniżej znajduje się zestawienie danych ze wszystkich stacji pomiarowych w stolicy:

Warszawa, Al. Niepodległości (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 15 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 10 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza: Bardzo dobry.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 15 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 10 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza: Bardzo dobry. Warszawa, ul. Tołstoja (pomiar z godz. 07:00) – PM10: 12.9 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 10.8 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza: Umiarkowany.

(pomiar z godz. 07:00) – PM10: 12.9 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 10.8 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza: Umiarkowany. Warszawa, ul. Wokalna (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 10.2 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 9.1 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza: Dobry.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 10.2 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 9.1 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza: Dobry. Warszawa, ul. Kondratowicza (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 17.8 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 12.9 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza: Dobry.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 17.8 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 12.9 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza: Dobry. Warszawa, ul. Chrościckiego (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 13 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 11.5 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza: Dobry.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 13 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 11.5 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza: Dobry. Warszawa, ul. Bajkowa (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 16 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 12.1 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza: Bardzo dobry.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 16 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), PM2.5: 12.1 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza: Bardzo dobry. Warszawa, ul. Grochowska (pomiar z godz. 07:00) – PM10: 9.6 µg/m³, PM2.5: 9.1 µg/m³.

(pomiar z godz. 07:00) – PM10: 9.6 µg/m³, PM2.5: 9.1 µg/m³. Warszawa, Al. Solidarności (pomiar z godz. 07:00) – PM10: 10.3 µg/m³, PM2.5: 9.2 µg/m³.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna chmura powstała z połączenia zanieczyszczeń powietrza oraz mgły lub wysokiej wilgoci. Zjawisko to pojawia się głównie zimą i jesienią, gdy dym z przydomowych pieców ogrzewających budynki połączony ze spalinami aut zostaje uwięziony tuż nad ziemią przez brak wiatru. Drobne cząsteczki zanieczyszczeń wnikają głęboko do płuc oraz krwiobiegu, niekorzystnie wpływając na samopoczucie. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: sprawdź aktualny indeks jakości powietrza w swojej dzielnicy przed wyjściem na trening lub długi spacer, aby bezpiecznie spędzać czas na zewnątrz.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie