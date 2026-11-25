Samopodpalenie przed Ministerstwem Kultury w Warszawie. W sieci pojawiło się nagranie

W internecie pojawiło się nagranie pokazujące dramatyczne zdarzenia, do których doszło w środę, 25 listopada na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Przed siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mężczyzna dokonał samopodpalenia. Na pomoc poszkodowanemu ruszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Nadal nie wiadomo, co nim kierowało.

Są już jednak pewne doniesienia nieoficjalne. – Mamy informacje z MSWiA, że był to młody człowiek, Ukrainiec, z Kartą Polaka. Jest w bardzo poważnym stanie. Podjęto bardzo szybko akcję ratunkową, dzięki temu, że bardzo blisko był zespół ratownictwa medycznego. Sprawa jest tragiczna i bardzo poważna – mówił Grzegorz Schetyna z KO w „Pytaniu dnia” na TVP.

– Nasi funkcjonariusze jako piesi ruszyli na pomoc, powiadomili wszystkie służby, udzielili pierwszej pomocy i przekazali zespołowi medycznemu – powiedział Radiu ESKA Bogusław Piórkowski.

Samopodpalenie w Warszawie. Poszkodowany trafił do szpitala

Na Krakowskim Przedmieściu pojawili się strażacy i policjanci. Na miejscu był reporter Radia ESKA Mateusz Gołębiewski.

– Na miejscu zdarzenia wciąż pracują policjanci. Teren jest zabezpieczony. Wcześniej interweniowały tu trzy zastępy straży pożarnej – relacjonował dziennikarz.

Według jego ustaleń poszkodowanemu próbował pomóc również przypadkowy przechodzień.

– Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala – przekazał reporter Radia ESKA.

Dotychczas służby nie ujawniły wieku ani tożsamości mężczyzny. Nie wiadomo również, jaki jest jego stan zdrowia. Przyczyny zdarzenia pozostają nieznane. Na razie nie ma informacji pozwalających stwierdzić, czy miało ono związek z działalnością Ministerstwa Kultury lub innych instytucji państwowych.

Osoby przeżywające kryzys psychiczny mogą uzyskać bezpłatną, całodobową pomoc pod numerem 800 70 2222. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112.