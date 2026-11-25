W środowe popołudnie na terenie lasu w miejscowości Słuchocin koło Węgrowa na Mazowszu odnaleziono zaparkowany samochód ze zwłokami dwóch mężczyzn.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że jeden z nich od poniedziałku figurował jako osoba poszukiwana.

Funkcjonariusze policji oraz prokuratura ustalają przebieg i przyczyny tego zdarzenia.

Tragedia w Słuchocinie pod Węgrowem. Służby badają okoliczności zdarzenia

W środę, 25 listopada, w kompleksie leśnym w niewielkim Słuchocinie pod Węgrowem postronne osoby zauważyły zaparkowany samochód, wewnątrz którego znajdowały się dwie nieruchome postacie. Świadkowie niezwłocznie zaalarmowali policję oraz ratowników medycznych. Na ratunek było już jednak za późno, a przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon obu mężczyzn.

Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli teren i rozpoczęli gromadzenie śladów, które mają pomóc prokuraturze oraz śledczym w ustaleniu dokładnych okoliczności tragedii.

„Potwierdzam zdarzenie. W aucie na terenie lasu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Na razie nie znamy ich tożsamości” – przekazała portalowi TVN 24 w środowe popołudnie starszy aspirant Monika Księżopolska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Nieoficjalne ustalenia o zmarłych pod Węgrowem. Jeden z mężczyzn był poszukiwany

Z nieoficjalnych ustaleń reportera portalu tvnwarszawa.pl wynika, że zmarli to młodzi mężczyźni w wieku około 35 i 27 lat. Według informacji dziennikarza jednego z nich poszukiwano od poniedziałku, kiedy to zaniepokojeni bliscy zgłosili służbom jego zaginięcie.