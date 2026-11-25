Ważny remont i utrudnienia dla kierowców

Prace na ulicy Grenadierów trwają już od początku listopada, kiedy to wykonawca zajął się wymianą krawężników oraz wysepek na jezdni. Teraz nadszedł czas na kluczowy etap prac, czyli frezowanie i układanie nowej nawierzchni. Ze względu na zakres robót kierowcy oraz pojazdy komunikacji miejskiej nie przejadą zamkniętym odcinkiem przez kilka dni.

Ruch drogowy zostanie skierowany na trasy zastępcze. Drogowcy wyznaczyli główne objazdy, które poprowadzą ulicami:

Aleją Stanów Zjednoczonych, Grochowską i Zamieniecką,

Ostrobramską, Kinową oraz Aleją Waszyngtona.

W czasie trwania prac sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach Grenadierów z Aleją Stanów Zjednoczonych oraz z Ostrobramską zostanie dostosowana do zmienionej organizacji ruchu. Jadący Aleją Stanów Zjednoczonych od strony Ronda Wiatraczna oraz Ostrobramską od Trasy Łazienkowskiej zyskają możliwość zawracania na wysokości ulicy Grenadierów.

Zmiany dotkną także okoliczne uliczki osiedlowe. Na ulicy Fundamentowej na odcinku od Grenadierów do Świętosławskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, a na dalszym fragmencie od Międzyborskiej do Świętosławskiej kierowcy pojadą w jednym kierunku. Z kolei na ulicy Majdańskiej, pomiędzy Darłowską a Grenadierów, tymczasowo przywrócony zostanie ruch w obu kierunkach.

Zmiany w kursowaniu autobusów miejskich

Zamknięcie jezdni wymusiło wprowadzenie tymczasowych tras dla Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmiany dla linii 135 i 158 zaczną obowiązywać od sobotniego poranka, 28 listopada, natomiast linia 311 pojedzie zmienioną trasą od poniedziałku, 30 listopada. Wszystkie zmiany potrwają do wtorku, 1 grudnia.

Linia 135 w kierunku PKP Olszynka Grochowska oraz linia 311 w stronę Gocławia pojadą trasą: Aleja Stanów Zjednoczonych, Międzynarodowa, Brazylijska, Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego, Skalskiego, Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa „Nila”.

w kierunku PKP Olszynka Grochowska oraz w stronę Gocławia pojadą trasą: Aleja Stanów Zjednoczonych, Międzynarodowa, Brazylijska, Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego, Skalskiego, Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa „Nila”. Linia 135 w stronę Placu Hallera i Kamionka kursować będzie ulicami: Ostrobramską, Kinową, Rozłucką, Turbinową, Spalinową oraz Grenadierów.

w stronę Placu Hallera i Kamionka kursować będzie ulicami: Ostrobramską, Kinową, Rozłucką, Turbinową, Spalinową oraz Grenadierów. Linia 158 do pętli Witolin pojedzie ulicami: Aleją Stanów Zjednoczonych, Grochowską, Zamieniecką i Łukowską.

W trakcie prowadzenia prac całkowicie zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków Os. Majdańska 53 i 04.

Nowoczesna technologia dla większej trwałości drogi

Zaplanowane prace nie ograniczą się jedynie do tradycyjnego zrywania starych warstw asfaltu. Drogowcy zastosują specjalną technologię, w której konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona siatką stalową. Takie rozwiązanie wymaga dodatkowego czasu na ułożenie poszczególnych warstw, jednak znacząco zwiększa wytrzymałość nawierzchni.

Zastosowanie stalowej siatki skutecznie opóźni powstawanie spękań, kolein oraz fałd na drodze. Dzięki tej inwestycji kierowcy zyskają trwalszy asfalt, który posłuży bez problemów przez znacznie dłuższy czas.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe