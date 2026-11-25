Zakaz zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Obecny protest potrwa do 30 listopada

Stołeczny ratusz wydał zakaz organizacji zgromadzenia pod hasłem „Sprzeciw wobec zapowiedzianego bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego”, które zgłosiła osoba prywatna. Wniosek w tej sprawie wpłynął do urzędu 10 listopada, natomiast samą decyzję opublikowano 25 listopada w Biuletynie Informacji Publicznej Warszawy. Planowana manifestacja miała wystartować o północy 30 listopada i trwać bez przerwy do 5 stycznia 2027 roku.

Stanowisko miasta nie wymusza natychmiastowego zakończenia demonstracji, która odbywa się przed siedzibą Trybunału. Trwające tam zgromadzenie pozostaje legalne do 30 listopada. Jeśli rozstrzygnięcie urzędników utrzyma się w mocy, kolejna pikieta nie ruszy na dotychczasowych zasadach.

Decyzja zapadła. https://t.co/lzcSGpWvaM— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 25, 2026

Uzasadnienie władz Warszawy. Zablokowana aleja Szucha i skargi mieszkańców

Przedstawiciele miasta uargumentowali odmowę kilkoma czynnikami. Wśród głównych powodów wymienili dalsze blokowanie jezdni alei Szucha, uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, potencjalne zagrożenia oraz utrudniony przejazd dla służb.

„Szanując wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, należy pamiętać, że taka sama wolność przysługuje innemu człowiekowi, co wiąże się z poszanowaniem praw innych osób” – napisano w uzasadnieniu decyzji.

Na jezdni alei Szucha już od 30 października stoi zaplecze demonstracji, w tym scena oraz namioty. Stołeczni urzędnicy wskazują, że instalacje te utrudniają ruch na istotnym szlaku komunikacyjnym łączącym Śródmieście z Mokotowem.

Policja i służby ratunkowe wydały negatywne opinie

Przed wydaniem zakazu ratusz poprosił o opinie między innymi policję, straż pożarną, Służbę Ochrony Państwa oraz pogotowie ratunkowe. W piśmie datowanym na 23 listopada zastępca komendanta stołecznego policji ocenił, że ryzyko wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego jest wysokie, oraz zwrócił uwagę na możliwą eskalację konfliktu i agresywne zachowania.

Swoje zastrzeżenia zgłosili także komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Obaj zwrócili uwagę przede wszystkim na utrudniony dojazd pojazdów ratowniczych w rejon protestu.

Zatrzymanie z nożem i pistoletem gazowym. Postępowania śródmiejskiej policji

W dokumentacji ratusza przypomniano zdarzenie z 31 października, kiedy funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzanego o naruszenie nietykalności jednej z osób przebywających przed Trybunałem. Zatrzymany posiadał przy sobie środki odurzające, nóż oraz pistolet gazowy.

Funkcjonariusze ze Śródmieścia prowadzili łącznie 20 postępowań dotyczących wykroczeń powiązanych z dotychczasowymi manifestacjami. Czternaście z nich dotyczyło zakłócania nocnego spoczynku, natomiast pięć wiązało się z zakłócaniem porządku publicznego. Zarówno do policji, jak i do urzędu miasta trafiały też petycje oraz skargi od lokatorów z pobliskich budynków.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska pisze do Rafała Trzaskowskiego. Utrudniony dostęp do Trybunału

Kierująca pracami Trybunału sędzia Anna Korwin-Piotrowska wystąpiła do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz komendanta stołecznego policji z prośbą o spotkanie. Rozmowy miałyby dotyczyć przywrócenia dostępu do gmachu od strony alei Szucha.

Kierownictwo instytucji wskazuje, że infrastruktura zgromadzenia blokuje wejście oraz wjazd na teren obiektu, w tym dostęp do biura podawczego. Sytuacja ta ma wywoływać utrudnienia dla osób biorących udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Organizator ma 24 godziny

Rozstrzygnięcie stołecznych urzędników nie przekreśla jeszcze ostatecznie planów dalszego prowadzenia akcji. Organizatorowi przysługują 24 godziny od momentu publikacji decyzji na złożenie odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sąd ma prawo podtrzymać wydany zakaz lub go uchylić. Dopóki nie zapadnie prawomocne orzeczenie w tej sprawie, nie jest przesądzone, że demonstracja definitywnie zakończy się 30 listopada.

Spór o władzę w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski kwestionuje zmiany

Uliczna manifestacja stanowi element szerszego sporu o obsadę i kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego. Za organizacją protestu stoją środowiska powiązane między innymi z klubami „Gazety Polskiej” i Ruchem Obrony Granic, a na miejscu pojawiali się politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz byli sędziowie Trybunału.

Konflikt przybrał na sile 30 października, gdy reprezentanci grupy sędziów wybranych przez obecny Sejm ogłosili, że kierującą Trybunałem została Anna Korwin-Piotrowska jako sędzia o najdłuższym stażu. Następnie wydała ona zarządzenia o przerwie w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Kroki te spotkały się ze sprzeciwem ze strony opozycji i przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego. Sam Bogdan Święczkowski podważa działania nowego kierownictwa i stoi na stanowisku, że wciąż pełni funkcję prezesa Trybunału.