Polski Holding Nieruchomości rozbiera wieżowiec Intraco. Harmonogram prac przy ulicy Stawki 2

Polski Holding Nieruchomości (PHN) w drugiej połowie listopada wszedł w kolejny etap robót przy wieżowcu Intraco przy ulicy Stawki 2. Aktualny harmonogram zakłada, że demontaż całego budynku potrwa około 14 miesięcy, jednak warunki pogodowe oraz techniczne ujawniane podczas prac mogą wpłynąć na zmianę tych terminów.

Szklana wieża jeszcze stoi, ponieważ robotnicy najpierw rozbierają nadziemną część podium Intraco. Równolegle wykonawca montuje systemowe zabezpieczenia, które zminimalizują uciążliwość prac dla okolicznych budynków, ulic oraz mieszkańców Muranowa.

Na najbliższe tygodnie zaplanowano następujące działania:

montaż siatek ochronnych,

przygotowanie strefy bezpieczeństwa,

ustawienie dźwigu,

montaż windy budowlanej,

rozpoczęcie demontażu kolejnych kondygnacji.

Na przełomie grudnia i stycznia na placu budowy mają pojawić się dźwig oraz winda, które posłużą do przewożenia sprzętu, pracowników i materiałów demontowanych z wyższych kondygnacji.

Rozbiórka Intraco metodą top-down. Za prace odpowiada firma TREE Capital

Warszawski wieżowiec nie zniknie z panoramy miasta w jednej chwili, ponieważ inwestor nie przewidział kontrolowanej eksplozji.

Budynek zostanie rozebrany metodą top-down, czyli od góry ku dołowi. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu i zabezpieczeń pracownicy będą demontować konstrukcję piętro po piętrze. Wybrana technologia ułatwi wywóz gruzu, a także pozwoli skuteczniej kontrolować zapylenie i zadbać o bezpieczeństwo sąsiednich obiektów.

Prace rozbiórkowe realizuje wyspecjalizowana w skomplikowanych wyburzeniach spółka TREE Capital Sp. z o.o.

Wiesław Malicki z PHN wyjaśnia powody wyburzenia Intraco

Jak informuje PHN, wieżowca nie dało się już dostosować do współczesnych wymogów bezpieczeństwa. Gmach wzniesiono w oparciu o normy techniczne sprzed ponad pół wieku. Choć przechodził kolejne remonty i modernizacje, wyczerpano już możliwości dostosowania jego konstrukcji do obecnych przepisów, zwłaszcza dotyczących bezpiecznej ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej.

Według inwestora nawet bez planów budowy nowego obiektu dotychczasowe Intraco musiałoby zostać zamknięte i wyłączone z użytkowania.

„Intraco przez ponad 50 lat było ważnym i rozpoznawalnym elementem Warszawy. Mamy świadomość jego znaczenia dla mieszkańców, ale naszym obowiązkiem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedzialne podejście do przyszłości tej nieruchomości” – powiedział w rozmowie z serwisem architektura.muratorplus.pl Wiesław Malicki, prezes PHN.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło wpisania Intraco do rejestru zabytków

Próbę powstrzymania rozbiórki podjęli społecznicy. W styczniu 2026 roku Stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy złożyło wniosek o wpisanie gmachu do rejestru zabytków, jednak Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił indywidualnej ochrony obiektu. Od tej decyzji złożono odwołanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Resort 17 listopada utrzymał w mocy odmowę konserwatora, co zamknęło sprawę w administracyjnym toku instancji.

Uzasadnienie wskazuje między innymi na liczne modernizacje i przebudowy, które mocno przekształciły pierwotną bryłę. Kluczowa okazała się przeprowadzona pod koniec lat 90. wymiana oryginalnej elewacji na szklaną ścianę kurtynową.

W ocenie służb konserwatorskich budynek nie zachował wartości naukowych, artystycznych ani historycznych, które uzasadniałyby objęcie go indywidualną ochroną.

Usuwanie azbestu z budynku Intraco pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przed przystąpieniem do demontażu samej konstrukcji z wieżowca usunięto materiały zawierające azbest, a roboty te sfinalizowano we wrześniu.

Przebieg prac nadzorowały odpowiednie służby. Z informacji PHN wynika, że osiem przeprowadzonych kontroli nie wykazało żadnych nieprawidłowości, a Państwowa Inspekcja Sanitarna pozytywnie zweryfikowała usunięcie groźnych materiałów.

Obecność azbestu budziła wcześniej obawy części mieszkańców Muranowa, jednak inwestor zapewnia, że w obiekcie nie ma już materiałów z tą substancją.

Odzysk materiałów z rozbiórki Intraco. Inwestor zapowiada recykling 95 procent surowców

Wyburzanie zaplanowano w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Według założeń inwestora uda się odzyskać około 95 procent materiałów pochodzących z budynku, co zmniejszy ilość odpadów na składowiskach oraz ograniczy zużycie nowych surowców budowlanych.

Historia wieżowca Intraco w Warszawie. Projekt szwedzkiego architekta Petera Diebitscha

Oddany do użytku w 1975 roku biurowiec należał wówczas do najnowocześniejszych i najwyższych gmachów w stolicy. Budynek dla Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Intraco” wzniosła szwedzka firma BPA Byggproduktion AB, a jego projekt w stylistyce późnego modernizmu przygotował szwedzki architekt Peter Diebitsch.

W wieżowcu swoje siedziby miały zagraniczne przedstawicielstwa handlowe i w pewnym momencie funkcjonowało tam około 60 firm.

Gmach stanowił symbol gospodarczych aspiracji Polski z czasów Edwarda Gierka, prezentując Warszawę jako metropolię otwartą na zachodnie technologie, międzynarodowy handel i nowoczesną architekturę.

Nowy biurowiec w miejscu Intraco. Plany PHN i termin budowy do 2030 roku

Zamiast wyburzanego gmachu stanie nowy biurowiec, którego bryła ma nawiązywać do sylwetki poprzednika. Zaplanowany obiekt będzie liczył około 107 metrów wysokości oraz 23 kondygnacje, czyli o 16 mniej niż stary budynek. Ze względu na to, że współczesne piętra biurowe są wyższe, mniejsza liczba kondygnacji zapewni porównywalną powierzchnię użytkową.

Z dostępnych danych wynika, że w wieżowcu znajdzie się około 27,6 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni najmu, natomiast w parterze od strony ulicy powstaną lokale usługowe.

PHN wystąpił już z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Start prac przy następcy Intraco zaplanowano na lata 2027–2028, a finał inwestycji ma nastąpić w 2030 roku.

„Chcemy zachować charakterystyczną sylwetkę Intraco w panoramie miasta. Zależy nam, aby nowy budynek nawiązywał do historii i architektonicznej tożsamości tego miejsca, a jednocześnie odpowiadał na współczesne potrzeby użytkowników i wyzwania związane z efektywnością energetyczną oraz bezpieczeństwem” – przekazał Wiesław Malicki.

Ostateczne daty realizacji zależą jednak od tempa samej rozbiórki, procedur administracyjnych oraz zamknięcia prac projektowych.